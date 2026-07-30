Felipe Neto processa Igor 3K, do Flow Podcast, e pede R$ 30 mil

Felipe Neto processa Igor 3K, do Flow Podcast, e pede indenização de R$ 30 mil; saiba o motivo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O influenciador e youtuber Felipe Neto acionou a Justiça do Rio de Janeiro contra Igor 3K, apresentador do Flow Podcast, após alegar que seu nome e sua imagem foram utilizados sem autorização em uma publicidade publicada nas redes sociais. O caso foi revelado pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (30/7).

De acordo com as informações divulgadas pelo colunista, a ação está relacionada a um vídeo de caráter promocional que foi publicado no perfil de Igor 3K no Instagram. Felipe sustenta que não autorizou a utilização de sua identidade no material e, por isso, decidiu recorrer à Justiça para contestar a divulgação.

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Além de solicitar a retirada imediata do conteúdo da plataforma, o influenciador também pede uma compensação financeira pelo suposto uso indevido de sua imagem. Segundo a coluna, o valor solicitado por Felipe Neto é de pelo menos R$ 30 mil a título de indenização por danos morais.

O processo tramita na Justiça fluminense e envolve diretamente o conteúdo publicitário divulgado nas redes sociais de Igor 3K. Até as informações divulgadas pela coluna, a disputa ainda estava em andamento, sem uma decisão definitiva sobre os pedidos apresentados pelo influenciador.

Pedido de casamento

A ação judicial surge em um momento de bastante exposição para Felipe Neto. Nesta semana, ele também ganhou destaque nas redes sociais por causa de sua vida pessoal após anunciar o noivado com Juliane Carvalho durante uma viagem à Grécia.

Para oficializar o pedido, Felipe contou que precisou esconder o anel de noivado de uma maneira inusitada. Em uma publicação conjunta com Juliane, ele revelou: Nós vamos nos casar!!!!!! E eu guardei o anel na cueca porque não tinha onde esconder dela (mas tava na caixinha). Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida quanto tenho dela.

O anúncio do casamento movimentou os seguidores do influenciador, que compartilharam mensagens de felicitações ao casal. Agora, além da repercussão sobre o novo momento da vida pessoal, Felipe Neto também acompanha o andamento da disputa judicial envolvendo o suposto uso não autorizado de sua imagem.

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