Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (04/8)

Data estelar: Lua que míngua em Áries é Vazia a partir das 15h53 HBr

Faz o que estiver dentro do teu alcance, tu não precisas competir para que cada dia seja magnífico e colossal nem tampouco te convencer de que cada sofrência que experimentas deva ser tratada como o sintoma de alguma patologia que te impede funcionar às mil maravilhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Somos seres sencientes, e além de percebermos a vida através dos cinco sentidos experimentamos uma contemplação subjetiva, percebemos tudo que é invisível aos olhos físicos através de outros canais.

Essa tonelada de estímulos densos e sutis a que estamos expostos o tempo inteiro não se administra com facilidade, e as dores e mudanças de ânimo que experimentamos não são nada além da confirmação de que continuamos saudáveis, com nossos canais de percepção, objetivos e subjetivos, em bom funcionamento. Não há nada de patológico nisso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As experiências marcantes da atualidade irão reverberar por muito tempo no futuro, de diversas maneiras, mas todas elas girando em torno do impacto, negativo ou positivo, que suas atitudes criam. Tenha consciência disso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure refletir sobre se a melhor forma de apresentar suas resoluções seria a surpresa, porque é possível que a atitude seja contraproducente, criando resistências desnecessárias que poderiam ser evitadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar da resistência que algumas pessoas apresentam aos seus planos, vale a pena insistir, mas também ficar de olho na questão de que essas pessoas prometam algo que depois não sejam capazes de cumprir. Atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As complicações são os desafios que a vida lhe apresenta para capturar sua atenção e obrigar você a colocar as mãos na massa daqueles assuntos que, se ocorrerem em outro momento, você deixaria na mão de outrem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Chega a hora de você estreitar as margens de negociação, reforçando suas demandas e deixando de lado as concessões feitas e que não produziram efeito positivo algum. A partir de agora tudo endurece, para finalizar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que as pessoas coloquem em dúvida seu valor pessoal e do seu trabalho, faça ouvidos surdos a tudo isso e siga em frente com as resoluções que sua alma anda tomando em silêncio, porque causarão grande impacto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que algumas pessoas tenham assumido um protagonismo que às vezes eclipsa suas pretensões, isso não há de ser motivo de você ficar nos bastidores. Compita para que o protagonismo retorne às suas mãos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure atuar com a maior independência possível em relação às circunstâncias, porque sejam essas favoráveis ou adversas, se você investir sua boa vontade na ação, é certo que colherá bons resultados. Experimente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para sair dos imbróglios não será suficiente conversar e fazer afirmações sobre o que fará ou deixará de fazer, será necessário você deixar de lutar contra as limitações e se ocupar exclusivamente com o que deseja.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Essa vontade de dizer algumas verdades será melhor deixar para satisfazer mais adiante, porque se você se precipitar agora é provável que o tiro saia pela culatra, e em vez de arrumação produza bagunça maior.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As decisões que certas pessoas tomam afetam diretamente seus planos, mas o que à primeira vista pareceria um revés, se você refletir com serenidade sobre a situação, poderá perceber a vantagem envolvida na situação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É preciso agregar uma dose de realismo aos seus movimentos e decisões nesta parte do caminho, porque assim o tempo vai render mais e, o mais importante, você vai evitar cair nas armadilhas estendidas pela fantasia.