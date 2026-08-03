Obra de Tom Jobim é homenageada em concerto no CTJ Hall nesta quarta (5/8)

"Íntima Paisagem - Tom em Trio", do pianista e maestro Wellington Barros e da cantora Chris Dantas é apresentado nesta quarta (8/7), no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

Conhecido por ser um dos criadores da bossa nova e compositor de obras como Garota de ipanema, Águas de março e Chega de saudade, o ícone Tom Jobim será homenageado em um concerto especial nesta quarta-feira (5/8), às 19h, no CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson. Apresentado pelo maestro e pianista Wellington Barros, pela cantora Chris Dantas e pelo violoncelista convidado Calebe Teixeira, o espetáculo Íntima Paisagem - Tom em Trio integra uma turnê dedicada à obra de Tom Jobim.

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O espetáculo é dividido em dois atos e conduz o público por uma sequência de canções conectadas por arcos de tensão, silêncio e emoção. Além disso, o concerto conta com breves intervenções poéticas que revelam novas perspectivas sobre o legado de Tom Jobim. Os arranjos inéditos da obra, assinados pelo pianista Wellington Barros, revisitam a essência da bossa nova com uma sensibilidade contemporânea e sofisticação harmônica.

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A turnê marca o retorno de Wellington Barros ao Brasil e também o seu reencontro artístico com Chris Dantas, após passarem 14 anos sem dividir o palco. A parceria dos artistas reúne a experiência internacional do maestro e a reconhecida trajetória da cantora em um concerto pautado pela interpretação e valorização da música brasileira. O violoncelista Calebe Teixeira completa o trio como convidado especial de Brasília para integrar a proposta de intercâmbio artístico da turnê.





Serviço

Íntima Paisagem - Tom em Trio

Nesta quarta-feira (5/8), às 19h, no CTJ Hall - Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel