Gustavo Tubarão sofre críticas na web após piadas em votos de casamento

Os votos de casamento do influenciador digital Gustavo Tubarão ganharam ampla repercussão nas redes sociais após a cerimônia religiosa realizada na última terça-feira (28/7), em Tiradentes (MG). Conhecido pelo conteúdo de humor que publica na internet, ele passou a ser alvo de críticas por causa de algumas brincadeiras feitas durante a declaração dedicada à influenciadora Jade Sales.

O casal mantém um relacionamento desde 2021, ficou noivo em novembro de 2024 e já havia oficializado a união no civil antes da celebração religiosa. O casamento reuniu cerca de 200 convidados em um espaço cercado pela natureza, e os noivos decidiram não escolher padrinhos para que todos os presentes participassem da cerimônia em igualdade de condições.

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Ao iniciar os votos, Gustavo fez uma piada sobre o discurso que havia preparado.

"Primeiramente, eu queria agradecer ao ChatGPT por me ajudar a escrever isso. Estou brincando, foi o Gemini", disse. Na sequência, dirigiu-se à noiva utilizando o apelido de "perereca".

O momento que mais repercutiu ocorreu quando o influenciador relembrou o início do relacionamento. "Era para ser só uma trepada e olha onde nós estamos", afirmou. Em seguida, contou que respondeu "eu te amo" a uma reação enviada por Jade no Instagram, mas acrescentou, em tom de brincadeira, que ela não deveria se sentir especial porque costumava fazer o mesmo com diversas outras pessoas na rede social.

Depois das piadas, o discurso assumiu um tom mais sentimental. Gustavo afirmou que percebeu estar apaixonado ao cuidar de Jade em momentos delicados, como quando a auxiliava enquanto ela passava mal. Ele também declarou que pretende cuidar da filha da influenciadora e destacou que a companheira transformou sua vida.

"Existem dois Gustavos, um antes de namorar você e outro agora. Antes de namorar você, eu era só um moleque, e hoje eu virei um homem. Na Bíblia fala que a mulher edifica a casa, você chegou e edificou a minha vida", declarou o influenciador.

Gustavo Tubarão deixa web apavorada com votos do seu casamento. pic.twitter.com/H85GT5Jske — POPTime (@poptime) July 30, 2026

Apesar da parte mais emotiva da declaração, muitos internautas concentraram as reações nas piadas feitas no início dos votos. "Imagina os filhos no futuro revendo os votos do pai", comentou uma usuária das redes sociais. "Totalmente sem noção, nem consegui assistir até o fim", escreveu outra.

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Já uma terceira criticou o discurso ao afirmar: "Que coisa horrorosa. Tenho dó dessa moça. Em um dos dias mais especiais da vida, ouvir isso no altar. Imagina um dia os filhos vendo isso."