Bruna Lombardi lança dois livros em Brasília no fim de agosto

Filmagens de Grande Sertão Veredas, com Bruna Lombardi - (crédito: Arquivo Bruna Lombardi)

A atriz e escritora Bruna Lombardi estará em Brasília no dia 30 de agosto para lançar e autografar os livros Diário do Grande Sertão (Ed. Autêntica) e Mulheres que sentem espíritos (Ed. Record). O encontro ocorre às 17h na Livraria Travessa do CasaPark.

Em Diário do Grande Sertão, Bruna revisita a intensa experiência de interpretar Diadorim na histórica adaptação televisiva de Grande Sertão: Veredas. A obra reúne reflexões sobre a imersão vivida durante as gravações no sertão brasileiro e celebra os 70 anos da publicação do clássico de João Guimarães Rosa.

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Já o romance Mulheres que sentem espíritos aborda temas como ancestralidade, espiritualidade e força feminina. Inspirado em histórias de sua própria família, o livro acompanha a trajetória de uma mulher que, após a morte da mãe, descobre segredos familiares e embarca em uma jornada de autoconhecimento.

O lançamento é aberto ao público e conta com sessão de autógrafos da autora.

Serviço

Lançamento dos livros “Diário do Grande Sertão” e “Mulheres que sentem espíritos”, de Bruna Lombardi

30 de agosto, às 17h, na Livraria Travessa – CasaPark (Brasília-DF). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel