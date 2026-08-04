Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: "Não tem energia mais"

Lucas Lucco, no último sábado (1), participou do Caldeirão com Mion e falou abertamente sobre o período que ficou inerte por conta da depressão, algo que afetou bastante sua carreira.

Não tinha vontade mais de fazer aquilo que você mais ama. Isso eu acho que é já é um grande alerta por si só, né? Você não faz nem o que você ama, você não tem energia mais para poder fazer aquilo que você mais ama, estar no lugar que você mais ama, que é o palco. Eu acho que já acende um alerta muito grande", desabafou.

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O cantor também passou uma mensagem de otimismo para quem enfrenta a doença, que costuma se apresentar de forma silenciosa. A mensagem é que é possível vencer a depressão, é possível vencer a ansiedade. A gente vive numa pandemia silenciosa. As dificuldades mentais são o que tem assolado o mundo todo, não só o Brasil. Eu recebi um diagnóstico de TDAH, recebi um diagnóstico de altas habilidades, que também é conhecido como superdotação, e depressão. Foi um momento muito complicado, principalmente para a minha família, também para os meus pais. Nossos familiares também se entristecem com isso. Você acaba entristecendo quase que uma casa inteira", disse.

Lucas Lucco ressaltou que o uso de remédios foi importante para sua alavancada, mas ressaltou que buscou a espiritualidade para enfrentar o momento difícil. Costumo dizer que, independentemente da sua religião, a única saída e o único remédio verdadeiro, lógico que a medicação que a gente vai lá, compra na farmácia, é superimportante e um aliado muito importante. Mas o único remédio verdadeiro para a cura mesmo é Jesus Cristo.

Lucas Lucco emocionou ao relembrar o primeiro sinal da depressão: Perdi a vontade de cantar. No Caldeirão com Mion, o cantor falou sobre o tratamento, os diagnósticos de TDAH e altas habilidades e deixou uma mensagem de esperança sobre a recuperação. pic.twitter.com/jLZr1zUAT9

O texto Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: Não tem energia mais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.