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Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: "Não tem energia mais"

O cantor participou do Caldeirão com Mion, no último sábado (1), e falou sobre o momento difícil que enfrentou

Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: "Não tem energia mais" - (crédito: Reprodução/Instagram Lucas Lucco)
Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: "Não tem energia mais" - (crédito: Reprodução/Instagram Lucas Lucco)

Lucas Lucco, no último sábado (1), participou do Caldeirão com Mion e falou abertamente sobre o período que ficou inerte por conta da depressão, algo que afetou bastante sua carreira.

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Não tinha vontade mais de fazer aquilo que você mais ama. Isso eu acho que é já é um grande alerta por si só, né? Você não faz nem o que você ama, você não tem energia mais para poder fazer aquilo que você mais ama, estar no lugar que você mais ama, que é o palco. Eu acho que já acende um alerta muito grande", desabafou.

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O cantor também passou uma mensagem de otimismo para quem enfrenta a doença, que costuma se apresentar de forma silenciosa. A mensagem é que é possível vencer a depressão, é possível vencer a ansiedade. A gente vive numa pandemia silenciosa. As dificuldades mentais são o que tem assolado o mundo todo, não só o Brasil. Eu recebi um diagnóstico de TDAH, recebi um diagnóstico de altas habilidades, que também é conhecido como superdotação, e depressão. Foi um momento muito complicado, principalmente para a minha família, também para os meus pais. Nossos familiares também se entristecem com isso. Você acaba entristecendo quase que uma casa inteira", disse.

Lucas Lucco ressaltou que o uso de remédios foi importante para sua alavancada, mas ressaltou que buscou a espiritualidade para enfrentar o momento difícil. Costumo dizer que, independentemente da sua religião, a única saída e o único remédio verdadeiro, lógico que a medicação que a gente vai lá, compra na farmácia, é superimportante e um aliado muito importante. Mas o único remédio verdadeiro para a cura mesmo é Jesus Cristo.

O texto Lucas Lucco faz forte desabafo sobre depressão: Não tem energia mais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/08/2026 06:33
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