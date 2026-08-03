Viviane Batidão relata momentos de desespero após acidente de lancha





A cantora Viviane Batidão voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs após sofrer um acidente de lancha na madrugada de domingo (2/8), logo depois de uma apresentação em Oeiras do Pará. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, a artista revelou que viveu momentos de tensão ao lado da equipe e afirmou que o episódio deixou todos profundamente abalados. Em razão do ocorrido, ela precisou cancelar o show que faria em Curuçá (PA).

Em vídeos publicados no Instagram, Viviane explicou que a embarcação seguia viagem após o encerramento do evento quando aconteceu o acidente. Segundo a cantora, cinco integrantes de sua equipe ficaram feridos, com luxações e diversos machucados, embora ninguém tenha sofrido fraturas. Ainda bastante emocionada, ela contou que o susto foi maior do que as consequências físicas. "Boa noite. Acabei de chegar em casa. Vou tomar um banho… Foi bem complicado. Estou fazendo esses Stories para mostrar para vocês que eu estou bem. Bati, mas foi pouco. Foi algo bem complicado o que a gente viveu. Algumas pessoas da minha equipe se machucaram feio, mas nada grave, ninguém fraturou nada, graças a Deus. Só baque e luxações, além do desespero", relatou.

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A artista também explicou que a sequência de compromissos precisou ser interrompida por causa da situação. Além dos profissionais machucados, a logística da equipe ficou comprometida, tornando impossível cumprir a agenda prevista. Viviane ainda fez questão de agradecer o apoio recebido durante o resgate, destacando que, segundo contou em suas redes sociais, a primeira ajuda veio da equipe do cantor Tarcísio do Acordeon, que passava pelo local em outra lancha. Ela também agradeceu o atendimento prestado por profissionais de saúde enviados pela prefeitura de Oeiras do Pará. "A gente está um pouco com o nosso psicológico abalado. Foi um susto muito grande, mas Deus nos deu esse livramento", afirmou.

Durante o desabafo, Viviane atribuiu o acidente à falta de responsabilidade do piloto da embarcação. Segundo a cantora, ele estaria embriagado, sem dormir havia dias e conduzia a lancha em condições inadequadas, utilizando uma lanterna para iluminar o trajeto por falta de iluminação na embarcação. "Quero falar sobre irresponsabilidade… Quando você pilota uma lancha, você está levando pessoas, filhos, mães, pais, irmãos, vidas… Tem que ter o mínimo de responsabilidade. Nosso piloto dormiu. Ele estava bêbado e virado há dias (sem dormir). A embarcação em que a gente veio era uma lancha grande e confortável, porém não tinha iluminação. Ele pilotava com uma mão e, com a outra, colocava a lanterna. Ele só clareava quando jogava a lanterna. A logística na nossa região é bem complicada, mas o mínimo de segurança é necessário. Não é estrelismo do artista; é para nossa segurança. Tenham responsabilidade, por favor. Olha só o que uma irresponsabilidade pode fazer: pessoas feridas e traumatizadas", declarou.

A cantora contou ainda que o piloto foi quem sofreu os ferimentos mais graves e precisou passar por uma cirurgia após bater a cabeça contra o vidro da embarcação. Apesar da revolta com as circunstâncias do acidente, Viviane disse torcer pela recuperação dele e espera que o episódio sirva de alerta. "O nosso piloto foi a pessoa que mais se machucou. Como ele dormiu, acordou no baque. Varou a cabeça no vidro da frente, jorrava sangue. Bateu o peito, tanto que ele ficou no hospital para ser operado. Tem que ter muito cuidado. A vida das pessoas não é brincadeira. Espero que o nosso piloto fique bem e que sirva de aprendizado", concluiu a artista.

Viviane Batidão mostra imagens do acidente que sofreu com sua equipe neste domingo. Apesar do susto, todos estão bem. pic.twitter.com/Y8vQrHpQSG — WWLBD (@whatwouldlbdo) August 2, 2026

Após acidente, Viviane Batidão tranquiliza fãs e afirma que piloto dormiu ao volante da lancha e havia ingerido bebida alcoólica. pic.twitter.com/5cHA4FLU1T — bfpontocom (@bf_pontocom) August 2, 2026

O texto Viviane Batidão relata momentos de desespero após acidente de lancha e culpa piloto: Estava bêbado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.