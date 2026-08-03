Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, assume novo relacionamento





Três anos após a morte de Rita Lee, Roberto de Carvalho confirmou publicamente que está vivendo um novo relacionamento. O músico de 73 anos apareceu ao lado da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho durante a comemoração dos 90 anos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, realizada no último sábado (1º/8), no Rio de Janeiro, e aproveitou a ocasião para oficializar o romance de forma bem-humorada.

Ao chegar ao evento acompanhado da namorada, Roberto comentou sobre a repercussão em torno da relação e brincou com a situação. "Hoje, saímos oficialmente do armário", disse o artista entre risos, em declaração publicada pela Veja Rio. A aparição marcou a primeira confirmação pública do relacionamento, que até então era tratado apenas como especulação.

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Os rumores começaram no início de julho, quando o músico compartilhou nas redes sociais registros de uma viagem a Paris ao lado de Lilibeth. Na época, fotos dos dois durante um jantar com amigos e em passeios pela capital francesa despertaram a curiosidade dos fãs. A empresária também chamou atenção ao comentar uma publicação de Roberto em frente ao Arco do Triunfo, escrevendo "Tá muito gato!", o que reforçou as especulações sobre um possível romance.

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Depois da oficialização, Roberto publicou novas imagens ao lado da companheira em seu perfil no Instagram e recebeu inúmeras mensagens de carinho. Entre os comentários estavam manifestações do filho Beto Lee, além de artistas como Maria Ribeiro, Flora Gil, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Cissa Guimarães, Marisa Monte e Marcelo Rubens Paiva, que desejaram felicidades ao casal.

O relacionamento representa o primeiro namoro assumido por Roberto desde a morte de Rita Lee, em maio de 2023. Os dois viveram juntos por 47 anos, construíram uma das parcerias mais marcantes da música brasileira e tiveram três filhos: Beto, João e Antônio. Desde a perda da cantora, vítima de um câncer de pulmão, o compositor mantinha a vida amorosa longe dos holofotes.

Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro de Carvalho (Foto: Reprodução/Instagram)

Que é Lilibeth Monteiro de Carvalho?

Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e já fez parte da vida de Roberto décadas atrás. Os dois namoraram ainda na juventude antes de seguirem caminhos diferentes. A empresária também foi casada com o ex-presidente Fernando Collor entre 1975 e 1981, união da qual nasceram dois filhos. Agora, o antigo relacionamento foi retomado e, após semanas de especulações, ganhou confirmação pública.

O texto Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, assume relacionamento com ex-namorada: Saímos oficialmente do armário foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.