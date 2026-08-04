Sônia Abrão diz o que pensa sobre drama de Rafael Cardoso: "Muita chance" - (crédito: Montagem/Reprodução Sonia Abrão e Rafael Cardoso)

Sônia Abrão, nesta segunda-feira (3), no A Tarde é Sua, repercutiu a entrevista chocante de Rafael Cardoso, no último domingo (2), ao Domingo Espetacular, em que o ator falou abertamente sobre a sua internação em sua batalha contra as drogas. A apresentadora afirmou que acredita na recuperação do ex-global.

Esse sempre é o passo fundamental quando se trata de adictos, quando se trata de pessoas dependentes químicas. Se você dá o primeiro passo, você tem muita chance de se recuperar e reconstruir a sua vida. Voluntariamente ele chegou na clínica, bateu na porta e falou, vim pra ficar, eu quero me recuperar, e a partir daí o tratamento foi rolando, analisou.

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A apresentadora reforçou que Rafael tem consciência que precisa mudar e mostrou na entrevista "maturidade" para lidar com o momento desafiador. Que fundo do poço ele entrou, mas se conscientizou, pelo menos é isso que ele tá passando para gente no momento. E é isso, de coração que a gente deseja, que ele siga daqui pra frente, que continue nesse nível de consciência, de maturidade, de controle, de honestidade com ele mesmo, disse.

Na entrevista, Rafael Cardoso confessou que se enxergava um "monstro". É você perder tudo, a dignidade, perder a sua consciência de quem você é. Porque quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia: De novo nesse lugar?, desabafou.

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