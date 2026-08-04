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GOLPE VIRTUAL

Em vídeo impactante, Flávia Alessandra e Otaviano Costa denunciam golpe

O casal gravou um vídeo para alertar os seguidores nesta segunda-feira (3)

Em vídeo impactante, Flávia Alessandra e Otaviano Costa denunciam golpe com IA - (crédito: Reprodução/Instagram )
Em vídeo impactante, Flávia Alessandra e Otaviano Costa denunciam golpe com IA - (crédito: Reprodução/Instagram )

Flávia Alessandra, a Fábia de Quem Ama Cuida, e o seu marido, o apresentador Otaviano Costa, usaram seus perfis nas redes sociais para denunciarem vídeos feitos por inteligência artificial (IA), que usam suas imagens para venderem produtos duvidosos, com falsas promessas, também denominadas de deepfake.

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Confiram aqui no meu perfil oficial ou no da Flávia. Se não tiver, não acreditem e não cliquem, frisou Otaviano. Tudo o que a gente indica, usa ou faz parceria é divulgado exclusivamente pelos nossos canais oficiais. Assim, a gente ajuda a evitar que mais pessoas sejam enganadas", reforçou Flávia.

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No último domingo (2), Paolla Oliveira concedeu entrevista ao Fantástico e também relatou que vive o drama do deepfake. No caso da atriz, suas imagens foram manipuladas para material de cunho sexual.

"Quando começou essa coisa de inteligência artificial, você não sabia muito pra onde ia. Aí comecei a ver que não tem mais parada. Eu tive situações muito expostas, vexatórias mesmo, de cunho sexual", desabafou a atriz.

O texto Em vídeo impactante, Flávia Alessandra e Otaviano Costa denunciam golpe com IA foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/08/2026 06:39
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