Flávia Alessandra, a Fábia de Quem Ama Cuida, e o seu marido, o apresentador Otaviano Costa, usaram seus perfis nas redes sociais para denunciarem vídeos feitos por inteligência artificial (IA), que usam suas imagens para venderem produtos duvidosos, com falsas promessas, também denominadas de deepfake.
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Confiram aqui no meu perfil oficial ou no da Flávia. Se não tiver, não acreditem e não cliquem, frisou Otaviano. Tudo o que a gente indica, usa ou faz parceria é divulgado exclusivamente pelos nossos canais oficiais. Assim, a gente ajuda a evitar que mais pessoas sejam enganadas", reforçou Flávia.
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No último domingo (2), Paolla Oliveira concedeu entrevista ao Fantástico e também relatou que vive o drama do deepfake. No caso da atriz, suas imagens foram manipuladas para material de cunho sexual.
"Quando começou essa coisa de inteligência artificial, você não sabia muito pra onde ia. Aí comecei a ver que não tem mais parada. Eu tive situações muito expostas, vexatórias mesmo, de cunho sexual", desabafou a atriz.
O texto Em vídeo impactante, Flávia Alessandra e Otaviano Costa denunciam golpe com IA foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.