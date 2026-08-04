Morre Allan ‘Puro Osso’, lutador do UFC; famosos ficam em choque

Nesta segunda-feira (3), o universo do MMA perdeu o lutador Allan ‘Puro Osso’ Nascimento. Segundo o comunicado oficial do perfil do UFC Brasil, o atleta teve um ataque cardíaco enquanto dormia e morreu pela manhã.

"Nesta manhã de segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador de peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, ele foi declarado morto no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família de Allan, amigos, companheiros de equipe e entes queridos durante este momento incrivelmente difícil", diz a nota.

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Vários famosos se manifestaram, como o filho de Faustão, Rodrigo Silva, o filho caçula do apresentador. Ele postou inúmeras fotos nos stories ao lado do atleta. "Tive o privilégio de poder ter me aproximado de você como aluno, parceiro e amigo. Vou sentir muitas saudades e vou sempre honrar tudo o que você me ensinou. Impressione os anjos com todo o seu talento e bom coração. Vou sentir sua falta! Descanse em paz campeão", desabafou.

Kiko, do KLB, lamentou a morte do lutador, a quem considerava um irmão. "Hoje um pedaço de mim se desliga desse plano. Meu caçula, meu irmão mais novo, não consigo entender os planos de Deus, e, apesar de confiar e me manter firme na minha fé, muitas vezes minha humanidade fraqueja. Fui procurar algumas fotos nossas, meu irmão, impossível escolher"

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