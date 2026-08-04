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Premiação

Brasilienses brilham entre os finalistas do Prêmio Grande Otelo, no RJ

Na noite carioca desta terça (4/8), muitos nomes da capital estarão sentados nos lugares do Theatro Municipal, como finalistas à premiação de visibilidade nacional

A natureza das coisas invisíveis: a estreia de Rafaela Camelo na direção compete - (crédito: Moveo Filmes/ Divulgação)
A natureza das coisas invisíveis: a estreia de Rafaela Camelo na direção compete - (crédito: Moveo Filmes/ Divulgação)

Nesta terça (4/8), às 20h30, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro celebra o Prêmio Grande Otelo, voltado para o cinema nacional. A festa anual, que completa 25 edições, será exibida nos canais do Youtube da Academia Brasileira de Cinema e do Canal Brasil.

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Candidato a quatro categorias no Oscar 2026, O agente secreto (de Kleber Mendonça Filho) dispara na frente, dono de 18 indicações. Mas no anúncio dos 32 vencedores do evento, a ser animado por Ney Matogrosso, despintam muitos nomes de Brasília, a exemplo de Thiago e Ísis e os biomas do Brasil, de João Amorim, filme candidato a melhor longa infantil.

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Entre os concorrentes, na área de ficção, está alinhado o longa Manas, de Marianna Brennand, enquanto, nascido na capital, Eryk Rocha representa o longa documental A queda do céu (codirigido por Gabriela Carneiro da Cunha), enquanto muito do cenário político, agregado em Brasília, desponta em Apocalipse nos trópicos, de Petra Costa. Noutro destaque, o ator local Murilo Grossi é dos integrantes de Mambembe, documentário assinado por Fabio Meira

No quesito direção Marianna Brennand, de Manas, concorre na categoria central, enquanto Rafaela Camelo (A natureza das coisas invisíveis) compete por melhor primeira direção. Entre os intérpretes coadjuvantes, há dois brasilienses: Camila Márdila, por A natureza das coisas invisíveis, e Rômulo Braga, por Manas. Na categoria dos roteiros, novamente há mones locais associados a Manas, A natureza das coisas invisíveis e A queda do céu.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 04/08/2026 12:46 / atualizado em 04/08/2026 12:50
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