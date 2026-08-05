Museu Nacional da República recebe obra da artista Janet Vollebregt

A obra Big piercing, da artista neerlandesa Janet Vollebregt, ficará em exibição até 4 de dezembro de 2026 - (crédito: Divulgação)

Conhecida como uma das principais obras da exposição Esférica/Nurturing spheres, realizada em 2022, a obra Big piercing foi doada pela artista neerlandesa Janet Vollebregt e passa a integrar permanentemente o acervo do Museu Nacional da República. Em comemoração aos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino dos Países Baixos, a Embaixada do país realizou uma cerimônia nesta terça-feira (4/8) no Museu Nacional da República com iluminação cênica da escultura, que fica instalada na alça de acesso do museu até dezembro, e música ambiente.

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A obra Big piercing — do conceito “Perfurar a arquitetura” — é inspirada no uso ancestral de joias e talismãs como elementos de proteção, identidade e beleza. Para a criação da obra, a artista e arquiteta Janet Vollebregt partiu de sua pesquisa sobre como o ambiente construído influencia a saúde, a percepção e a relação das pessoas com a natureza. “Compreender os edifícios como entidades vivas pode contribuir para cidades mais sustentáveis, acolhedoras e voltadas ao bem-estar das pessoas”, afirma Janet.

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A escultura Big piercing foi escolhida por meio do edital Open call – cultural connections, liveable cities 2022, promovido pela Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil, com apoio do Dutch Creative Industries Fund. Além disso, ao longo dos últimos anos, a artista estreitou sua relação com o Brasil por meio de outros projetos realizados em parceria com instituições e profissionais brasileiros. A obra ficará em exibição até o dia 4 de dezembro no Museu Nacional da República.





Serviço

Cerimônia de doação da obra Big piercing

Nesta terça-feira (4/8), das 16h30 às 18h30, no Museu Nacional da República. Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel