Prime Video negocia entrada de Dave Bautista como Kratos em God of War

Bautista era um dos nomes mais pedidos pelos fãs para interpretar o Fantasma de Esparta. - (crédito: Reprodução/Instagram/Sony PlayStation)

Após o acidente que tirou Ryan Hurst do papel de protagonista da série da Amazon Prime, vários nomes vieram à tona de quem poderia assumir o manto de Kratos. A Variety confirmou nesta segunda-feira (3/8) que Dave Bautista – Drax de Guardiões da Galáxia – está em negociações para ser o Fantasma de Esparta.

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A série teve suas gravações iniciadas este ano e contou até com a primeira foto oficial de Hurst no papel de Kratos, porém, devido a um acidente que gerou uma lesão grave no bíceps do ator, exigindo cirurgia e muito tempo de repouso, Hurst foi retirado da série . A Prime Video então, resolveu reescalar o ator para não paralisar as filmagens, nem atrasar a produção da série. A pretensão é que um substituto para Hurst seja encontrado o mais breve possível para não alongar as gravações até 2027.

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O ex-lutador de WWE era um dos nomes que estavam no páreo inicial para ser o Kratos. Entre os fãs, Bautista tem um excelente relacionamento com a Amazon, tendo estreado diversos filmes exclusivos do streaming como Dupla Perigosa e Aprendiz de Espiã. Porém, até o momento nem o streaming, nem Bautista confirmaram oficialmente esse contato para interpretar Kratos.

Outra substituição já anunciada, é que o jovem Callum Vinson que viverá Atreus na série, será trocado na próxima temporada por outro ator. Já que a linha da série deve adaptar na primeira primeira temporada God of War (2018) e a segunda God of War: Ragnarok, há uma passagem de tempo e vemos um Atreus um pouco mais velho, agora como um adolescente, algo que a série queira repetir.

O elenco de God of War da Prime Video conta com Ed Skrein como Baldur, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Mandy Patinkin como Odin, Alastair Duncan como Mimir, Max Parker como Heimdall, Jeff Gulka como Sindri, Danny Woodburn como Brok e Callum Vinson como Atreus.

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Ronald D. Moore, que esteve por trás de Battlestar Galactica, será o showrunner, roteirista e produtor executivo de God of War, enquanto Frederick E.O. Toye, diretor de Fallout e Shogun, está designado para dirigir os primeiros dois episódios da série.

Enquanto a série não chega, tanto God of War (2018) quanto God of War: Ragnarok estão disponíveis para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.