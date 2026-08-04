Chris Dantas faz show com repertório de canções de Tom Jobim

Chris Dantas apresenta, nesta quarta-feira (5/8), o show Íntima Paisagem, projeto que transforma a obra de Tom Jobim em uma experiência que une música, gastronomia e encontros em apresentação única na Casa Thomas Jefferson. Com mais de três décadas de carreira, a cantora apresenta um espetáculo que percorre espaços culturais, ao lado do maestro e pianista Wellington Barros. A noite busca aproximar a artista do público por meio de uma atmosfera intimista e de um repertório que revisita diferentes fases da trajetória de Jobim.

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Segundo a artista, a proposta vai além de um tributo tradicional. "Nossa intenção nunca foi fazer um tributo ou um concerto de sucessos. O que nos interessou foi revisitar Tom a partir da escuta", diz. Os arranjos assinados por Wellington Barros buscam revelar nuances menos exploradas das canções, convidando o público a redescobrir músicas já conhecidas sob uma nova perspectiva. "A reinvenção não está em mudar as músicas, mas em criar um contexto que permita ouvi-las de outra maneira. O resultado é um concerto em que o público reconhece canções que ama, mas é convidado a redescobri-las com novos ouvidos", afirma.

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A experiência também se diferencia pela escolha dos espaços que recebem os concertos. Em alguns locais, as apresentações acontecem entre as mesas, reduzindo a distância entre a artista e espectadores criando um ambiente de proximidade. "Sempre acreditei que a música aproxima pessoas. Foi dessa ideia que nasceu o Íntima Paisagem. Levar o concerto para restaurantes, vinícolas e casas cria uma atmosfera acolhedora, quase como receber amigos", destaca Chris.

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Para a cantora, o principal objetivo do espetáculo é de despertar emoções e memórias afetivas. "Depois de mais de 30 anos de carreira, entendi que o que realmente permanece na memória das pessoas não é a nota mais difícil. É aquilo que elas sentiram", ressalta. A expectativa é que cada pessoa viva uma experiência única a partir das próprias lembranças, reforçando a ideia de que a música continua sendo uma das formas mais potentes de criar encontros e conexões.

Em Brasília, a passagem da turnê ganha um significado especial para a artista. "Brasília sempre fez parte da minha história e apresentar esse projeto aqui tem um significado muito especial", afirma Chris Dantas. Para ela, levar Íntima Paisagem à capital é uma oportunidade de compartilhar um trabalho construído com atenção aos detalhes e reforçar a capacidade da música brasileira de criar pontes entre pessoas, memórias e diferentes experiências de vida.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco