Phakchok Rinpoche participa de aula de meditação on-line do Instituto Samye

Encerrando uma série de seis meses, a sexta e última Sessão Mensal Global de Prática On-line contará com a participação especial do mestre budista Phakchok Rinpoche, que oferecerá um ensinamento durante o encontro. A sessão acontece neste sábado (8/8), às 8h, de forma virtual.

O evento marca o fechamento do programa "Despertando a Dignidade ao Redor do Mundo" no qual participantes de diferentes países se reuniram mensalmente. O último módulo da série tem como foco a contemplação da morte e o conceito de morrer com dignidade dentro da tradição budista.

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O encontro será conduzido em inglês, com tradução simultânea para chinês, vietnamita, espanhol, português, alemão, ucraniano e indonésio. A programação conta com 10 a 15 minutos de introdução do tema, exibição de um vídeo gravado com um ensinamento de Phakchok Rinpoche, prática guiada de meditação sessão de perguntas e respostas com questões enviadas previamente no momento da inscrição