Pussycat Dolls vêm ao Brasil pela 1ª vez com a nova formação

O grupo retorna aos palcos para celebrar duas décadas de carreira com a turnê comemorativa PCD Forever Tour - (crédito: Divulgação)

Após anunciar o retorno aos palcos, o trio Pussycat Dolls confirmou que fará a primeira apresentação da carreira no Brasil. Formado por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, o grupo sobe ao palco do estádio Nubank Parque, em São Paulo, no dia 30 de outubro.

A passagem pelo país integra a PCD Forever Tour, turnê anunciada em março que marca a volta do grupo à música e celebra os 20 anos do álbum de estreia, PCD, lançado em 2005.

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Os ingressos serão vendidos pela plataforma oficial da Eventim. A primeira etapa será exclusiva para clientes Private Bank e Itaú Personnalité, entre as 10h de 5 de agosto e as 9h59 de 6 de agosto. Em seguida, a pré-venda será aberta a todos os clientes Itaú Unibanco, das 10h de 6 de agosto até as 9h59 de 7 de agosto. Já a comercialização para o público em geral terá início às 12h de 7 de agosto.

Em comunicado divulgado à imprensa, as integrantes celebraram a oportunidade de finalmente se apresentar para os fãs brasileiros. "Sempre sentimos o carinho e o apoio dos nossos fãs brasileiros. A paixão e a dedicação deles significam muito para nós, e estamos muito animadas por trazer a PCD Forever Tour para São Paulo! Mal podemos esperar para retribuir todo esse amor e essa energia com um show inesquecível, celebrar esse momento especial junto ao público do Brasil e criar novas memórias com os fãs que nos acompanham desde o início", afirmam.

As Pussycat Dolls ganharam projeção internacional na década de 2000 e se consolidaram como um dos principais nomes do pop da época. Os álbuns PCD (2005) e Doll Domination (2008) reuniram sucessos como Don't Cha, Buttons, Beep, Stickwitu, Wait a Minute, When I Grow Up e I Hate This Part, músicas que alcançaram grande repercussão em rádios, canais musicais e pistas de dança em diversos países.

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No retorno da formação, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt comandam a nova fase do grupo, que já apresentou ao público a faixa inédita Club Song, primeiro lançamento desde React, de 2020.