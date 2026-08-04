Elis Cabral integra projeto social dirigido por Carlinhos de Jesus

Destaque em 'Dona de Mim', Elis Cabral ultrapassa marca de 300 mil seguidores nas redes sociais - (crédito: Divulgação)

Depois de conquistar o público como a pequena Sofia, protagonista da novela Dona de mim, da Globo, em 2025, a atriz Elis Cabral acaba de assumir um novo desafio artístico. A jovem foi convidada para integrar o Coral Vivarte, iniciativa do Instituto Vivarte que promove inclusão, desenvolvimento humano e expressão artística por meio da música para crianças e adolescentes.

Criado em dezembro de 2023, o Coral Vivarte vem se consolidando como um importante projeto de transformação social. Atualmente, reúne cerca de 20 participantes, com idades entre 5 e 15 anos, oferecendo um ambiente acolhedor de aprendizado, convivência e desenvolvimento artístico.

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A formação do grupo contou com a contribuição da articuladora de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Malu Medeiros, responsável por aproximar os jovens participantes da iniciativa.

Os ensaios acontecem semanalmente, às sextas-feiras, das 15h às 17h, sob a coordenação de Ivana Mourão e direção artística do renomado bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. Mais do que aperfeiçoar a técnica vocal, o projeto incentiva valores fundamentais como disciplina, responsabilidade, cooperação, respeito, confiança e trabalho em equipe.

Além do crescimento artístico, o Coral Vivarte oferece um espaço onde crianças e adolescentes fortalecem vínculos, ampliam sua participação cultural e desenvolvem competências importantes para sua formação cidadã.

Elis Cabral com Malu Medeiros, Ivana Mourão e Carlinhos de Jesus (foto: Divulgação)

Como reconhecimento pelo trabalho realizado, o grupo já tem uma importante apresentação confirmada para o mês de outubro, na Fundição Progresso, um dos mais tradicionais espaços culturais do Rio de Janeiro, ampliando a visibilidade dos talentos formados pelo Instituto Vivarte.

Para Elis Cabral, o convite representa mais um passo em sua trajetória artística, agora unindo sua experiência como atriz ao universo da música e da expressão coletiva. A participação no Coral Vivarte reforça seu compromisso com projetos que valorizam a cultura, a inclusão e o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da arte.

O Coral Vivarte reafirma o compromisso do Instituto Vivarte com a democratização do acesso à cultura e mostra como a música pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social, abrindo novos caminhos e oportunidades para as novas gerações.