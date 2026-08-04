InícioDiversão e Arte
LANÇAMENTO

Livro sobre direitos dos pacientes no fim da vida ganha nova edição

Autora defende o direito das pessoas de decidirem antecipadamente sobre assuntos que dizem respeito aos próprios cuidados de saúde no fim da vida

Livro ganha data de lançamento oficial em Brasília - (crédito: Divulgação)
Livro ganha data de lançamento oficial em Brasília - (crédito: Divulgação)

A obra 'Antes de Morrer: Como fazer as Diretivas Antecipadas de Vontade' ganha uma 2° edição. Escrito por Clisciene Magalhães, o livro será lançado oficialmente nesta quarta-feira (5/8), no Beirute da 109 Sul, a partir das 18h. A autora reúne anos de experiência na área da saúde para incentivar o leitor a entender e refletir sobre os direitos de pacientes no Brasil.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Assistente social e pós-graduada em Gerontologia, Clisciene aborda o direito das pessoas de decidirem antecipadamente sobre assuntos que dizem respeito aos próprios cuidados de saúde no fim da vida. O encontro propõe uma oportunidade de debater sobre o tema que, por vezes, é tratado com tabu e desinformação, criando um espaço de diálogo sobre autonomia dos pacientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em abril de 2026, entrou em vigor a lei que instituiu o Estatuto dos Direitos dos Pacientes e, pela primeira vez, conferiu força de lei às Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), também conhecidas como testamento vital.

"[O livro] 'Antes de Morrer: Diretivas Antecipadas de Vontade' discute, em linguagem acessível, o direito de decidir antecipadamente sobre os próprios cuidados de saúde no fim da vida, tema historicamente cercado de tabu e desinformação no Brasil", diz o convite de lançamento.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Keity Naiany

Repórter

Formada em Audiovisual e graduanda em Jornalismo, ambos pela Universidade de Brasília (UnB). Atua como repórter de redes no Correio Braziliense, com experiência em edição de vídeo. Trabalha na área há 5 anos

Por Keity Naiany
postado em 04/08/2026 19:12
SIGA
x