Livro sobre direitos dos pacientes no fim da vida ganha nova edição

A obra 'Antes de Morrer: Como fazer as Diretivas Antecipadas de Vontade' ganha uma 2° edição. Escrito por Clisciene Magalhães, o livro será lançado oficialmente nesta quarta-feira (5/8), no Beirute da 109 Sul, a partir das 18h. A autora reúne anos de experiência na área da saúde para incentivar o leitor a entender e refletir sobre os direitos de pacientes no Brasil.
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Assistente social e pós-graduada em Gerontologia, Clisciene aborda o direito das pessoas de decidirem antecipadamente sobre assuntos que dizem respeito aos próprios cuidados de saúde no fim da vida. O encontro propõe uma oportunidade de debater sobre o tema que, por vezes, é tratado com tabu e desinformação, criando um espaço de diálogo sobre autonomia dos pacientes.
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Em abril de 2026, entrou em vigor a lei que instituiu o Estatuto dos Direitos dos Pacientes e, pela primeira vez, conferiu força de lei às Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), também conhecidas como testamento vital.
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"[O livro] 'Antes de Morrer: Diretivas Antecipadas de Vontade' discute, em linguagem acessível, o direito de decidir antecipadamente sobre os próprios cuidados de saúde no fim da vida, tema historicamente cercado de tabu e desinformação no Brasil", diz o convite de lançamento.
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