30ª edição do Night lab recebe cantora Catto, nesta quinta-feira (6/8)





Nesta quinta-feira (6/8), o SESI Lab promove a 30ª edição do Night Lab, um evento que combina arte, música e conhecimento. A principal atração da noite é a cantora Catto, que sobe ao palco às 22h com o show inspirado no álbum Caminhos Selvagens. Além da apresentação musical, o público poderá participar de debates, oficinas e experiências imersivas relacionadas à Amazônia e aos conhecimentos ancestrais.

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Com foco na Amazônia, a programação propõe uma reflexão sobre as diferentes ações humanas. A noite inicia com o painel LED do SESI, o projeto Amazônia Revelada, usa tecnologia para mapear sítios arqueológicos escondidos sob a floresta amazônica Entre os destaques também está a participação do arqueólogo Eduardo Góes Neves, autor do livro Sob os Tempos do Equinócio: Oito Mil Anos de História na Amazônia Central, convidado da Conversa Poética realizada durante o evento. Além disso, o cronograma inclui oficinas e ativações inspiradas em saberes ancestrais e conhecimentos tradicionais dos povos indígenas.

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Encerrando a noite, a cantora Catto sobe ao palco com o show baseado em seu último álbum, Caminhos Selvagens, eleito o 8º melhor disco nacional do ano pela Rolling Stone Brasil. Criado ao longo de diferentes fases da vida da cantora, o disco atravessou a pandemia, o processo de afirmação de gênero da artista, e um período de amadurecimento artístico que acabou refletido nas composições e na sonoridade do trabalho. “Não fiz nenhuma restrição a nada, fui muito radical em ser absolutamente verdadeira. Acho que esse foi o radicalismo do disco”, conta a cantora.

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De volta a Brasília, Catto ressalta que a cidade também ocupa um espaço importante em sua trajetória. Presente na capital desde os primeiros anos de carreira, a cantora destaca o acolhimento que sempre recebeu do público brasiliense. “Acho que Brasília é uma daquelas cidades que eu sempre fui muito bem compreendida. As pessoas já entenderam qual que era a minha vibe, sempre me viram e me deram carinho”, afirma, “Estou feliz de poder voltar, vai ser uma apresentação chique, não minimalista porque os arranjos estão lá. Looks de lustros, uma coisa meio óculos escuro de noite. Eu acho que vai ser meio essa vibe, óculos escuro de noite.”





Serviço

Night Lab

Nesta quinta-feira (6/8), a partir das 19h, no SESI Lab. Ingressos disponíveis no site https://www.ingressosa.com/sesi. Classificação indicativa, 18 anos.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



