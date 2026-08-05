Grupos culturais apresentam resultados da residência artística no SESI Lab

O programa "Diálogos com territórios" do SESI Lab se encerra no dia 8 de agosto com mostra de projetos - (crédito: Divulgação)

Após meses de formação, mentorias e desenvolvimento de projetos, o programa Diálogos com territórios encerra o ciclo de 2026 com uma mostra de jogos, protótipos, publicações, produções audiovisuais, oficinas e outras apresentações artísticas. Entre os participantes estão nove grupos culturais e organizações sociais do DF que vão compartilhar os resultados da residência educativa desenvolvida. Com entrada gratuita, o encerramento do projeto será neste sábado (8/8), das 10h às 19h, no SESI Lab.

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O programa Diálogos com territórios reuniu participantes de diferentes regiões administrativas e concluiu a jornada de formação após 100 horas de trabalhos. "O objetivo da celebração é divulgar os processos e resultados da residência, reconhecer o protagonismo dos coletivos e das juventudes dos territórios, fortalecer redes e reafirmar os compromissos do SESI Lab com diversidade, equidade, inclusão e justiça social", explica a coordenadora do SESI Lab, Luciana Conrado Martins.

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Confira a programação completa:

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10h15 - Abertura institucional

10h30 - Mostra dos projetos: Casa Azul, Casa de Onijá, Coletivo EcoFeira, Coletivo EXP, Coletivo da Cidade, Coletivo Retratação, Instituto Confluência de Educação Popular, Jovem de Expressão e Santuário dos Pajés

12h - Roda de conversa com público

14h - Contação de histórias com Yomara, do Coletivo EcoFeira

14h - Oficinas com jogos desenvolvidos pelos coletivos

14h - Mostra de projetos e produção audiovisual

15h - Shows de rap e hip-hop: AfroMel, Garnet, Mikaela LaLoba, Aggin, ExpSmb

17h - Ball com Casa de Onijá





Serviço

Diálogos com territórios

Neste sábado (8/8), das 10h às 19h, no SESI Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Entrada gratuita. Classificação: livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel