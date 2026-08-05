Mundo Vivo Galeria recebe homenagem a Caetano Veloso nesta quarta (5/8)

Em uma homenagem sensível à obra de Caetano Veloso, considerado um dos artistas brasileiros mais influentes desde a década de 1960, o cantor Salomão Di Paula apresenta o espetáculo Caê Canto. O show será nesta quarta-feira (5/8), às 19h30, no Mundo Vivo Galeria, semana em que Caetano celebra seus 84 anos de vida. Além disso, o espetáculo conta com as participações especiais de Nilson Lima, Silvino Filho e Thaís Fread.

O show revisita as canções mais emblemáticas do repertório de Caetano Veloso, como O Ciúme; Alegria, Alegria; Queixa e Você é Linda. Acompanhado por Agilson Alcântara, no violão, e Ismael Rattis, na percussão, Di Paula propõe uma interpretação marcada pela força poética, delicadeza e expressividade musical. O roteiro do espetáculo percorre as diferentes fases da trajetória artística do homenageado.

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Em celebração à poesia, música e inventividade do compositor que atravessa gerações e permanece como referência fundamental da cultura brasileira, os artistas convidados, Nilson Lima, Silvino Filho e Thaís Fread, ampliam a atmosfera do encontro e da homenagem. Caê Canto é mais do que uma simples tributo, é um reconhecimento da importância da obra de Caetano Veloso e um convite para a escuta afetiva da música brasileira.

Serviço

Caê Canto

Por Salomão Di Paula. Nesta quarta-feira (5/8), às 19h30, no Mundo Vivo Galeria (CLN 413, Asa Norte). Couvert R$ 26. Reservas: (61) 99523-9615.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco