Neta de Carlos Alberto comemora avanço no tratamento contra câncer

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega faz emocionante desabafo ao concluir etapa do tratamento contra câncer - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bruna Furlan de Nóbrega, neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, revelou que terminou mais uma etapa do tratamento contra o câncer de mama, descoberto em dezembro de 2025.

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Através do Instagram, a influenciadora emocionou ao informar sobre a última sessão de radioterapia. "No dia da minha primeira rádio, eu me lembro de ter chegado muito assustada. Eu estava me sentindo sozinha, cansada, ansiosa; chorei durante a sessão. Mas teve um momento muito especial, que no meio de tanta coisa passando na minha cabeça, a Eli e Nat me fizeram rir, e por um segundo, eu me senti mais leve", iniciou.

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"No dia seguinte, eu cheguei com outra mentalidade. Durante a triagem, contei pra Tai e pra Eliz do meu dia, e isso logo se tornou rotina. Todos os dias, eu não acordava pensando ‘hoje tenho rádio’, e sim ‘sobre o que vou fofocar com as meninas hoje?’.", contou.

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"Tiveram dias que eu chegava bem, às vezes até maquiada, ou de salto, até de lingerie eu já apareci lá. E tinham dias que eu chegava péssima, com dor, cansada, triste, de pijama", relatou Bruna Furlan de Nóbrega. A neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega revelou que recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 24 anos. Ela é filha de Vininho Nóbrega, um dos filhos do apresentador e humorista.