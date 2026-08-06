Miss perde a coroa após publicações racistas virem à tona

Brittany Boltinhouse havia vencido o concurso estadual em junho e representaria a Carolina do Norte no Miss USA - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vencedora do concurso Miss Carolina do Norte EUA 2026, Brittany Boltinhouse, teve a coroa retirada pela organização do concurso após a repercussão de antigas publicações nas redes sociais consideradas racistas. A destituição foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira (5/8), poucas semanas depois de ela conquistar o título estadual.

Em comunicado, a Blaize Productions, empresa responsável pela realização do concurso, informou que a decisão foi tomada após uma análise detalhada de informações que vieram a público recentemente. Segundo a organização, o caso também foi discutido com a direção nacional do Miss USA antes da definição.

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Embora não tenha especificado o conteúdo das publicações, a organização afirmou que a medida foi resultado de "uma análise minuciosa das informações que vieram à tona recentemente".

Os responsáveis pelo concurso ressaltaram ainda que acreditam na capacidade de transformação das pessoas e defenderam que é possível conciliar acolhimento e responsabilização. Apesar disso, afirmaram que os padrões exigidos das detentoras do título precisavam ser preservados.

Brittany, de 27 anos, havia sido coroada em junho e se preparava para representar a Carolina do Norte na 75ª edição do Miss USA, marcada para o fim deste mês, em Miami.

Ao anunciar a mudança, a organização destacou que a decisão "não foi tomada de forma leviana".

Segundo o comunicado, a medida ocorreu após "uma análise minuciosa das informações que vieram à tona recentemente e foi baseada no conjunto das circunstâncias e na nossa responsabilidade de preservar a integridade do título de Miss Carolina do Norte EUA e os valores da nossa organização".

Com a destituição de Brittany, a primeira colocada como vice-campeã, Myla Hadley, assumirá o posto de Miss Carolina do Norte EUA 2026 e representará o estado na etapa nacional.



O presidente e diretor-executivo do Miss USA, Thom Brodeur, também comentou o caso em comunicado. Segundo ele, o concurso não admite manifestações discriminatórias.

"A marca não tolera racismo, homofobia, transfobia, nem linguagem que retire de qualquer pessoa a sua dignidade — seja ela quem for."

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Brodeur acrescentou que Brittany apresentou um pedido de desculpas, mas afirmou que isso não altera as consequências do episódio.

De acordo com o portal norte-americano NCBeat, as publicações que motivaram a decisão foram feitas entre 2017 e 2019, quando Brittany utilizava o perfil "Sosa the Stallion". As postagens mostrariam o uso recorrente de um termo considerado um dos insultos raciais mais ofensivos da língua inglesa contra pessoas negras.