Zendaya e Tom Holland se casam em cerimônia de R$ 3 milhões, diz jornal

O primeiro casamento do casal foi mantido em segredo até ser confirmado por Holland em entrevista à revista 'Esquire UK' em junho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zendaya e Tom Holland realizaram uma segunda cerimônia de casamento, desta vez em caráter reservado, na última terça-feira (4/8), no hotel Beaverbrook, em Surrey, na Inglaterra. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, a celebração reuniu familiares e amigos próximos e teria custado cerca de 500 mil libras (aproximadamente R$ 3,4 milhões, na cotação atual).

O evento ocorreu alguns meses depois do casal oficializar a união em uma cerimônia íntima, realizada no início deste ano. A existência desse primeiro casamento foi confirmada por Tom Holland em junho, encerrando meses de especulações sobre o relacionamento dos dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nova celebração ocorreu após o fim da intensa agenda de divulgação dos filmes mais recentes estrelados pelos atores. Escolhido para a ocasião, o hotel Beaverbrook fica na região de Surrey Hills, próximo a Kingston-Upon-Thames, cidade onde Holland cresceu.

Leia também: Veja os 6 motivos que mostram que 2026 é o ano de Zendaya

Para preservar a privacidade dos noivos, a organização proibiu o uso de telefones celulares tanto pelos convidados quanto pelos funcionários do local, numa tentativa de evitar o vazamento de imagens ou informações da cerimônia.

O hotel ocupa uma propriedade de aproximadamente 150 hectares nas proximidades de Leatherhead e pertenceu ao magnata da imprensa Lord Beaverbrook. Ao longo do século passado, o imóvel recebeu personalidades como o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Atualmente, o complexo conta com 56 quartos e suítes, além de um restaurante japonês conhecido por mesas inspiradas em balões de ar quente.

A propriedade escolhida para a nova cerimônia pertenceu a Lord Beaverbrook e já hospedou figuras históricas como Winston Churchill (foto: Divulgação/Beaverbrook Luxury Country Hotel)

Tom Holland confirmou casamento em entrevista

No mês passado, Tom Holland colocou fim aos rumores sobre a vida pessoal durante entrevista à revista Esquire UK. Na ocasião, o ator revelou que já havia se casado com Zendaya.

"Encontrei a pessoa certa, estou mais feliz do que nunca."

Na mesma entrevista, Holland foi questionado sobre imagens falsas do suposto casamento do casal, criadas por inteligência artificial e amplamente compartilhadas nas redes sociais. Ao ser perguntado se algum familiar chegou a acreditar que havia perdido a cerimônia depois de ver as publicações, respondeu:

"Não, porque todos estavam lá... Isso é tudo o que vocês vão conseguir sobre esse assunto."

Estilista já havia revelado casamento

Os primeiros indícios públicos de que Zendaya e Tom Holland já estavam casados surgiram em fevereiro deste ano. Durante uma entrevista concedida na cerimônia do Actor Awards 2026, em Los Angeles, o estilista Law Roach, responsável pelos figurinos de Zendaya há anos, afirmou que o casal já havia oficializado a união.

"O casamento já aconteceu. Vocês perderam!"

Na ocasião, entretanto, os dois atores optaram por não comentar a declaração.

O relacionamento também ganhou outro capítulo público em 2025, quando Zendaya apareceu pela primeira vez usando um anel de noivado criado pela joalheira londrina Jessica McCormack durante o Globo de Ouro.

Sucesso no amor e nas telonas



Tom Holland e Zendaya se conheceram durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, lançado em 2017, e passaram a ser apontados como um casal ainda em 2016. Desde então, mantiveram a vida amorosa longe dos holofotes.

Além da franquia Homem-Aranha, Zendaya e Tom Holland também integram o elenco de A Odisseia, adaptação do poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan.

Com o desempenho comercial de A Odisseia e Homem-Aranha: Um Novo Dia, os dois caminham para encerrar o ano entre os atores com maior arrecadação de bilheteria no cinema mundial.