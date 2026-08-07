Mariana Rios compartilha vídeo impactante ao revelar perda gestacional

Mariana Rios não conseguiu esconder sua tristeza em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (6/8), ao revelar que sofreu uma perda gestacional. Ela revelou que descobriu a gravidez em julho.
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"No dia 19 de julho, agora, eu descobri que eu estava grávida, naturalmente. Engraçado, né? Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo, aquilo sim parecia um milagre. Então a gente comemorou muito, eu e o João, a gente riu, se emocionou, fez videochamada com a família inteira, com os amigos mais próximos, e por alguns minutos só existia felicidade", disse.
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A atriz revelou que se sentiu insegura com a nova gravidez, temendo que perdesse o filho. "Quando tudo se acalmou, eu sentei do lado do João e falei assim: ‘eu quero que aconteça o que acontecer, eu desejo que a gente nunca se esqueça dessa sensação que a gente está vivendo agora, porque essa sensação já é um presente’. Mas eu disse também que eu tinha medo, medo da gravidez não evoluir e que eu não queria passar os próximos dias presa a esse medo", desabafou.
Após a confirmação vir, Mariana se agarrou em sua espiritualidade. "Naquele instante, eu entendi, gente, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé é acreditar que Deus vai realizar exatamente o que a gente deseja. Eu não acredito. Para mim, fé é confiar que Deus enxerga o que eu não consigo ver, é entender que nem sempre a bênção está naquilo que acontece às vezes ela também está naquilo que não acontece, que não se realiza".
Não é a primeira vez que Mariana Rios tem uma perda gestacional. Em 2020, a atriz teve uma perda enquanto se relacionava com o empresário Lucas Kalil. Depois do episódio, a artista sempre fez questão de mostrar sua luta para engravidar novamente. Felizmente, o bebê veio. Mariana é mãe de Palo, de apenas sete meses, fruto da relação com o economista Juca Diniz.
O texto Mariana Rios compartilha vídeo impactante ao revelar perda gestacional foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.