Mariana Rios compartilha vídeo impactante ao revelar perda gestacional





Mariana Rios não conseguiu esconder sua tristeza em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (6/8), ao revelar que sofreu uma perda gestacional. Ela revelou que descobriu a gravidez em julho.

"No dia 19 de julho, agora, eu descobri que eu estava grávida, naturalmente. Engraçado, né? Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo, aquilo sim parecia um milagre. Então a gente comemorou muito, eu e o João, a gente riu, se emocionou, fez videochamada com a família inteira, com os amigos mais próximos, e por alguns minutos só existia felicidade", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atriz revelou que se sentiu insegura com a nova gravidez, temendo que perdesse o filho. "Quando tudo se acalmou, eu sentei do lado do João e falei assim: ‘eu quero que aconteça o que acontecer, eu desejo que a gente nunca se esqueça dessa sensação que a gente está vivendo agora, porque essa sensação já é um presente’. Mas eu disse também que eu tinha medo, medo da gravidez não evoluir e que eu não queria passar os próximos dias presa a esse medo", desabafou.

Após a confirmação vir, Mariana se agarrou em sua espiritualidade. "Naquele instante, eu entendi, gente, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé é acreditar que Deus vai realizar exatamente o que a gente deseja. Eu não acredito. Para mim, fé é confiar que Deus enxerga o que eu não consigo ver, é entender que nem sempre a bênção está naquilo que acontece às vezes ela também está naquilo que não acontece, que não se realiza".

Não é a primeira vez que Mariana Rios tem uma perda gestacional. Em 2020, a atriz teve uma perda enquanto se relacionava com o empresário Lucas Kalil. Depois do episódio, a artista sempre fez questão de mostrar sua luta para engravidar novamente. Felizmente, o bebê veio. Mariana é mãe de Palo, de apenas sete meses, fruto da relação com o economista Juca Diniz.

Mariana Rios perdeu o bebê que estava esperando. pic.twitter.com/j9rHF3bkaQ — POPTime (@poptime) August 7, 2026

O texto Mariana Rios compartilha vídeo impactante ao revelar perda gestacional foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.