Xuxa relembra trauma que viveu durante viagem à Argentina

A declaração foi feita durante participação no programa 'Mais Você', da TV Globo - (crédito: TV Globo)

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel revelou que gostaria de encerrar a turnê O Último Voo da Nave na Argentina. A declaração foi feita durante participação no programa Mais Você, da TV Globo, na última sexta-feira (31/7).

A turnê teve início no dia 25 de julho e conforme a agenda divulgada, está prevista para terminar em 27 de fevereiro de 2027. Apesar do cronograma já definido para finalizar a tour em São Paulo, Xuxa afirmou que sonha em fazer o encerramento na Argentina, onde construiu uma relação histórica com o público desde a década de 1990.

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O carinho pela Argentina tem raízes no sucesso do El Show de Xuxa, programa exibido para o público latino-americano que transformou a apresentadora em um dos maiores fenômenos da televisão infantil no país.

Além da forte conexão com os fãs argentinos, a lembrança também remete a um trauma que marcou a carreira da artista. Conforme o Correio noticiou em setembro de 2018, durante uma visita ao país, o fã Hernán Mondragón passou mal enquanto aguardava a chegada de Xuxa no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, ele até chegou a ser socorrido, mas morreu após sofrer um infarto.

Na época, a assessoria de imprensa da apresentadora informou que Hernán tinha problemas cardíacos e que Xuxa ficou profundamente abalada ao receber a notícia. Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora prestou homenagem ao fã e relembrou o carinho que ele demonstrava sempre que a encontrava.

“Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Hernán Mondragón na minha cabeça. Sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi", escreveu.

Carreira marcada pela Argentina

O sucesso de Xuxa na Argentina começou em 1991, com a estreia do El Show de Xuxa, programa gravado em Buenos Aires e exibido para diversos países da América Latina. A atração consolidou a apresentadora como um dos principais nomes do entretenimento infantil no continente e criou uma base fiel de admiradores que permanece até hoje. Ao revelar o desejo de encerrar O Último Voo da Nave em solo argentino, Xuxa reforçou o vínculo afetivo construído ao longo de mais de três décadas com o público do país.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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