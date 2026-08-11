Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (11/8)

Data estelar: Marte ingressa em Câncer.
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Nesta nossa época em que todo e qualquer conhecimento e seus devidos representantes são rapidamente banalizados pela mimetização e o “copia e cola” das redes sociais, além da simulação do raciocínio e empatia humanas feita pela inteligência artificial, é muito difícil encontrar onde está o sagrado, aquela ideia representativa do que levita acima das condições descritas, e com isso nos resta um altar vazio no coração, pois, nada nem ninguém o merece preencher.
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Religião, ciência, ordem social, não há nada livre de corrupção e decadência e, no entanto, nós, os humanos, continuamos precisando de ideais, de causas para defender, de bandeiras para levantar, porque sem o estímulo motivador de algo superior para buscar, deixamos de confiar em que melhorar e nos aperfeiçoar seja algo necessário.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Sustentar o progresso do jeito que vem se desenhando é a tarefa mais importante do momento, porque apesar de não haver resultados imediatos, representa a oportunidade de semear o que você colherá no futuro.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Muita coisa pode ser feita em nome do seu progresso material e espiritual, mas ao mesmo tempo há bastante fantasia envolvida, e isso não é bom, porque esse impulso faz com que você tome as decisões equivocadas.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
Essas articulações todas que você anda fazendo podem não dar resultados imediatos como esperado, mas tenha certeza, são sementes que acabarão germinando num momento futuro e em lugares inesperados. Vale a pena.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
Se você observar bem e abandonar momentaneamente o espírito crítico, poderá apreciar que está tudo em seus devidos lugares, só que estamos tão acostumados a achar que está tudo errado que é difícil apreciar o certo.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
É hora de você se envolver no jogo em andamento e driblar os problemas e limitações até achar a oportunidade de fazer o que você pretende, e colocar tudo novamente nos trilhos que brindem com serenidade.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
Entre as limitações e as oportunidades de se livrar delas anda sua alma oscilando, porém, o que pareceria destinado a ser apenas desgaste, é a tensão que conduz ao progresso. Toque a bola em frente e nada mais.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
Apesar de não ser possível fazer tudo do jeito que você gostaria, tampouco há razão para gastar tempo com queixas e lamentos, porque as coisas continuam progredindo da melhor maneira possível, com a ajuda das pessoas.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
A vida, com seus habituais mistérios, não lhe brindará com nenhuma chance de fazer as reparações dos erros cometidos no passado. Essa é uma perspectiva que você precisaria fazer acontecer como efeito de sua vontade.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
É hora de você abrir o jogo e expor suas ideias mais profundas e realistas a respeito da vida e do andamento do passo da história, e nesse sentido não espere aplausos, porque muitas pessoas se sentirão contrariadas.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Em outros momentos do passado você evitou fazer o que, agora, parece inevitável. Só falta você se munir de boa vontade e seguir em frente, porque sobre a marcha perceberá que é tudo mais fácil do que o imaginado.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
Procure fazer amizade com o tempo, para fazer desse seu aliado, porque se ficar ansiosamente se convencendo de que o tempo passa e nada acontece, aí é que a coisa degringolaria de verdade. Confie no mistério da vida.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Procure arquitetar seu progresso de forma positiva, se aproximando às situações em que possa ser realizado, em vez de atuar negativamente, pensando o progresso como uma forma de escapar das limitações.
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