Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (14/8)

Data estelar: Lua cresce Vazia em Virgem.

A alegria será tua salvadora no dia de hoje, é auspicioso que busques as experiências que a estimulem, porém, ainda mais auspicioso seria que tu te convertas na presença que estimula a alegria em todas as pessoas com que te relacionas, e não porque faças piadas que eventualmente possam ser ofensivas, mas porque tua leveza e despreocupação evocam respostas simpáticas das pessoas com que cruzares hoje.

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O céu te concede uma licença poética para que te comportes hoje como se estivesses de férias, sem compromissos e sem o sentimento opressivo das contas que vencem e do pouco dinheiro que tens para elas.

Não esperes que as circunstâncias produzam essa alegria, ela há de ser produto de tua boa disposição e do grau de indiferença serena com que trates os perrengues que te acontecerem.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que sua alegria não seja mal interpretada por essas pessoas que andam sempre à caça de qualquer detalhe que sirva de apoio para críticas e insultos, procure se aproximar das pessoas que a saibam desfrutar também.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo proceda com relativa serenidade, será necessário você atuar com a maior justiça possível, vendo de equilibrar o jogo para que umas pessoas não saiam mais beneficiadas do que outras. Justiça e equilíbrio.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aproveite as coisas boas que andam acontecendo, porém, não porque sejam efémeras, mas porque a vida precisa ser desfrutada com a mesma ou maior intensidade com que a alma se dedica às lamúrias de vez em quando. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora você verá o quanto valeu a pena todo o esforço investido nos últimos tempos, porque quando a colheita começa, como agora, dá alívio e muito bons sentimentos perceber que sua alma fez o certo. Sempre em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que as pessoas não interpretem direito seus gestos de bondade e generosidade, ainda assim vale a pena continuar expressando as virtudes com a intensidade com que essas surgem de dentro do coração. Tudo em nome do bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Enquanto você mantiver a discrição a respeito dessas boas ideias que circulam pela sua mente, você terá proteção contra essas pessoas mal intencionadas que andam por aí, querendo roubar as boas ideias de outrem. Distância.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nenhuma virtude real será um sinal de vulnerabilidade, o que acontece é que as pessoas a interpretam como um convite a se aproveitarem de quem as manifestar. Mesmo assim, a virtude protege as pessoas que a manifestam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O bom desempenho de suas funções, independentemente de haver pressão ou não, traz como resultado o prestígio que as pessoas reconhecerão, e esse reconhecimento acompanhará você a todos lados. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você, por essas coisas de seu funcionamento, começa a ter visões do futuro, se torna muito difícil compartilhar esse entendimento, porque provavelmente nem existam palavras para descrever suas visões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Vale a pena você apostar alto nas boas intenções, desde que essas não fiquem na teoria, mas se transformem em atitudes práticas que as pessoas possam apreciar, independentemente de elas gostarem ou não. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você se comportar virtuosamente, encontrará as pessoas que também se manifestam assim, porque apesar de a bondade ser mais discreta do que a maldade, as virtudes também são presentes e circulam por aí. É isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você se dedicar a arrumar tudo com carinho e dedicação nos mínimos detalhes, o resultado será um ambiente ordenado que brindará com serenidade e com aquela sensação de liberdade que vem depois de cumprir as tarefas.