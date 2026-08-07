Di Stéffano Group apresenta abertura do Sextas musicais nesta sexta (7/8)

O projeto Sextas musicais está de volta com a apresentação do músico Di Stéffano — que celebra três décadas de carreira —, nesta sexta-feira (7/8), às 19h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson. O espetáculo Liberdade para voar reúne composições autorais do artista, marcadas pela fusão entre o jazz contemporâneo, o afro-jazz brasileiro e outros ritmos da música instrumental nacional.

No palco, Di Stéffano Group conduz o público por novas músicas, como Liberdade para voar, e outras obras marcantes de sua carreira, entre elas Passando a bola, No passo do frevo, Java songs, Um abraço no Peranzzetta e Uma noite em Puerto Madero. O álbum Liberdade para voar oferece ao público um espetáculo marcado pela criatividade, improvisação e liberdade de expressão.

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Além de Di Stéffano, o concerto será apresentado por músicos de destaque da cena instrumental de Brasília. Entre eles estão Daniel Baker, no piano e teclado, Diana Mota, na flauta e vocal, Leonardo Paes no baixo elétrico e Alex Diego, em participação especial, no trompete.

O projeto Sextas musicais é uma iniciativa da Casa Thomas Jefferson que oferece semanalmente uma série de espetáculos gratuitos produzidos por diversos artistas — nacionais e internacionais, consagrados e jovens talentos. Os concertos são abertos ao público, gratuitamente, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul) e, também, são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.





Serviço

Sextas musicais - Liberdade para voar

Por Di Stéffano Group. Nesta sexta-feira (7/8), às 19h, no CTJ Hall - Casa Thomas Jefferson (SEP/Sul 706/906). Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel