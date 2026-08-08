Mara Maravilha provoca Xuxa e acirra briga: "Tem gogó, Xuxu?"

Mara Maravilha, no centro da polêmica com Xuxa, após publicar vídeo com provocações à colega - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mara Maravilha e Xuxa Meneghel trocaram críticas nas redes sociais durante a última semana. A disputa ocorre em meio à turnê de Xuxa, O Último Voo da Nave. Na noite desta sexta-feira (7/8), Maravilha publicou um vídeo com uma provocação direta à colega.

No vídeo, ela pergunta: "Tem gogó, Xuxu?". A fala é seguida por momentos em que canta a música O Que É, o Que É?, de Gonzaguinha, com pequenas alterações na letra. Ao final, Mara repete a pergunta. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, Xuxa afirmou não se considerar uma cantora profissional, mas sim uma apresentadora que vendia discos.

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Entenda a briga

Na última terça-feira, 4, Mara compartilhou dezenas de conteúdos em seu perfil, a maioria de outras contas, com críticas ao trabalho de Xuxa. Um deles questionava: "Me tira uma dúvida: a Xuxa está moderna ou ridícula", ao lado de uma foto da apresentadora no palco.

Em resposta, Xuxa comentou em uma publicação do influenciador Marcio Rolim, que analisou as declarações. "Faltou dizer que ela só quer aparecer, como muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos e não com suas opiniões. É diferente você não gostar de mim e (você) desrespeitar a minha história", escreveu.

A apresentadora continuou: "Tenho pena. Deve ser horrível ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer. Mais amor para todos em todas as idades. Isso se chama educação e empatia".

Posteriormente, na quarta-feira, 5, Mara Maravilha publicou a frase "Ser odiado por idiotas é o preço que você paga por não ser um deles" e complementou com "Xuxu, vamos em frente...".

Críticas de Mara Maravilha a Xuxa são recorrentes

As trocas de farpas entre as duas não são recentes. Em 2023, durante o programa "Sobre Nós Dois", do canal GNT, a apresentadora Sabrina Sato comentou sobre o relacionamento de Xuxa e disse: "Vai ser 'mara'". Em tom de brincadeira, a loira respondeu: "Não, vai ser xuxa". Na ocasião, Maravilha se incomodou e declarou que a fala foi desnecessária.

Dois anos antes, em 2021, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Mara criticou Xuxa: "Estou invocada e com ranço dela. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.