Ministério da Justiça entra com ação por filme sobre Elize Matsunaga





O Ministério da Justiça entrou com uma ação sobre a Netflix, pela classificação indicativa do filme Elize: Sombras de uma Mulher, sobre Elize Matsunaga.

O longa, estrelado por Lorena Comparato, que foi inicialmente lançado para "não recomendado para menores de 16 anos", foi estendido para menores de 18.

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Em justificativa, o Ministério da Justiça, responsável pela classificação indicativa, alegou presença de conteúdo sexual, linguagem imprópria e violência extrema no filme em questão.

Assinado por Raphael Montes e sob direção de Vellas, o Elize: Sombras de uma Mulher narra a trajetória da criminosa, que, em 2016, foi condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.

Bastidores de Elize: Sombras de uma Mulher

Lorena Comparato, que protagoniza Elize: Sombras de uma Mulher, revelou que optou por não se encontrar com pessoas envolvidas no caso, inclusive a própria Elize Matsunaga, e recorreu a diversos métodos como terapia e rituais para separar a mulher da personagem e preservar sua saúde mental.

"Tomava muitos banhos, rezava muito. Sou uma pessoa da fé. Pedia para a água me limpar daquela energia. Depois de doze horas de trabalho, tentava jantar, conversar, fazer alguma coisa que tirasse minha cabeça daquele universo, mas acabava falando do que estava vivendo intensamente no set. Dizem que o corpo do artista não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando ele passa o dia inteiro vendo e reproduzindo violência, ele tensiona", declarou a atriz, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

O texto Ministério da Justiça entra com ação contra Netflix por filme sobre Elize Matsunaga foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.