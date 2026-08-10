Virginia desabafa sobre críticas e admite já ter duvidado de si mesma

Virginia Fonseca abriu o jogo sobre como lida com a exposição na mídia, e admitiu que o fato e lidar com opiniões de terceiros a seu respeito já a fizeram questionar de si mesma.
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Em entrevista à revista Quem, a influenciadora refletiu sobre o que aprendeu depois de tantos anos compartilhando o dia a dia de com seus milhares de seguidores. "O maior aprendizado, eu acredito, foi eu ter certeza de quem eu sou e não me deixar levar pelo que as pessoas falam", afirmou.
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Virginia Fonseca reconheceu, inclusive, que nem sempre é fácil ignorar o que é dito nas redes sociais. "Porque, às vezes, a gente está tão envolvido que a gente fala: ‘Caraca’. A gente começa a se questionar: ‘Caraca, será que é mesmo?’", contou.
Para a influenciadora, a experiência lhe proporcionou ensinamentos no ato de confiar mais em quem é, independentemente das avaliações que recebe. "Então, acho que você saber quem você é vai te fazer chegar bem mais longe", disse.
O texto Virginia Fonseca desabafa sobre críticas e admite já ter duvidado de si mesma foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.