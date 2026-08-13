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Felipe Neto faz forte desabafo sobre organizar casamento: "Estressante"

O youtuber, em breve, vai se casar com a influencer Juliane Carvalho

Felipe Neto faz forte desabafo sobre organizar casamento: "Estressante" - (crédito: Reprodução/ Instagram @felipeneto Felipe Neto e Juliane Carvalho)
Felipe Neto faz forte desabafo sobre organizar casamento: "Estressante" - (crédito: Reprodução/ Instagram @felipeneto Felipe Neto e Juliane Carvalho)

Felipe Neto usou os stories, nesta quarta-feira (12), para revelar que não tem sido fácil organizar o casamento com a influenciadora Juliane Carvalho.

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"Gente, organizar casamento é MUITO cansativo e estressante. Ainda bem que a minha função é apenas dizer ‘sim’ para o que a Ju manda", brincou.

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editais para conseguir viabilizar a realização.

O youtuber também revelou que Juliane não estava acreditando a princípio no pedido de casamento dele, que foi realizado na Grécia, dia 28 de julho. Ele disse que ela o questionou sobre a decisão quatro vezes.

Quando fez o pedido, Felipe confessou aos fãs que guardou o anel na cueca. Mas esclareceu a situação. "E eu guardei o anel na cueca porque não tinha onde esconder dela (mas estava na caixinha)", disse.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 13/08/2026 07:53
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