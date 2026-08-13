Felipe Neto faz forte desabafo sobre organizar casamento: "Estressante"

Felipe Neto usou os stories, nesta quarta-feira (12), para revelar que não tem sido fácil organizar o casamento com a influenciadora Juliane Carvalho.
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"Gente, organizar casamento é MUITO cansativo e estressante. Ainda bem que a minha função é apenas dizer ‘sim’ para o que a Ju manda", brincou.
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editais para conseguir viabilizar a realização.
O youtuber também revelou que Juliane não estava acreditando a princípio no pedido de casamento dele, que foi realizado na Grécia, dia 28 de julho. Ele disse que ela o questionou sobre a decisão quatro vezes.
Quando fez o pedido, Felipe confessou aos fãs que guardou o anel na cueca. Mas esclareceu a situação. "E eu guardei o anel na cueca porque não tinha onde esconder dela (mas estava na caixinha)", disse.