Gabriela Loran estreia como jurada do Festival de Cinema de Gramado

Após o sucesso como Viviane em Três Graças, na TV Globo, a atriz Gabriela Loran fará parte, pela primeira vez, do júri do 54º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre 12 e 22 de agosto, na Serra Gaúcha. Um dos mais tradicionais eventos do cinema brasileiro, o festival reúne anualmente produções nacionais e profissionais de destaque do audiovisual.

No cinema, Gabriela acumula diversos trabalhos, sendo O último animal (2023), de Leonel Vieira, um dos de maior destaque. Sua atuação como Paulinha no filme rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Petrópolis, em 2023, e uma indicação na mesma categoria no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABFF), nos Estados Unidos.

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Atualmente, Gabriela estará na quinta temporada da série Arcanjo Renegado, prevista para 2026, e será protagonista do filme Amor à la carte, nova comédia romântica original da Globoplay, com Danilo Mesquita. Em 2024, ela também integrou o júri da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, analisando filmes da Mostra Competitiva de Longas.

“Participar do Festival de Cinema de Gramado agora como jurada é muito especial para mim. É uma oportunidade de viver o festival por uma perspectiva diferente e também de trocar e aprender com outros profissionais do cinema”, afirma Gabriela Loran, cotada para viver uma personagem bem diferente da farmacêutica Viviane na próxima novela das 18h da TV Globo, Lá na minha terra.