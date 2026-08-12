Isabela Faleiro faz ode à avó em filme de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães

A atriz Isabela Faleiro está no elenco do filme Minha melhor amiga, protagonizado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, dirigido por Susana Garcia, que estreia em 3 de setembro nos cinemas. Intérprete de uma produtora de tevê portuguesa no filme, a atriz está habituada ao sotaque português.

"Eu cresci muito próxima à minha avó, nascida em Portugal, e ela sempre disse que queria me ver nas telas. Foi meio poético poder usar o sotaque dela como referência para essa personagem. Eu ouvi, imitei e fiz graça dele a vida toda, e no fim das contas, foi justamente saber falar como uma portuguesa que me fez pegar o papel.", declara Isabela, que, recentemente, foi assistente de direção do espetáculo Querida, mamãe, com Nívea Maria e Regiane Alves, dirigido por Pedro Neschling, na temporada carioca.

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No momento, Isabela está desenvolvendo o roteiro do curta-metragem Mágica misteriosa maternidade. Trata-se de um conflito intergeracional entre filha, mãe e avó, onde amor, ressentimento e necessidade de afeto colidem até o limite. No curta, Isabela vai interpretar a mãe e já inscreveu o projeto em editais para conseguir viabilizar a realização.

Laços e memórias

A relação com laços, memórias e gerações é uma parte muito importante da identidade artística de Isabela — ela aparece em suas pinturas, textos e peças. “Eu me considero uma pessoa muito nostálgica. Eu sinto saudade das coisas antes delas acabarem, enquanto ainda estão acontecendo. Eu tenho muito apreço por história, pelo que se perdeu, por coisas esquecidas”, conta.

Isabela Faleiro, atriz (foto: Rodrigo Lopes)

Isabela criou um canal no YouTube onde cria vídeos sobre vida sustentável, veganismo, arte e reflexões cotidianas. A atriz explora formas de navegar a vida moderna e frenética com mais presença. Compartilha conversas e ferramentas para gerenciar tempo e utilizá-lo criativamente. Nesta empreitada, ela também é responsável pela edição. “Eu sempre senti dificuldade de lidar com o tempo. Usá-lo não para me distrair, mas para criar com intenção foi um feito recente. Eu queria compartilhar as ferramentas que eu descobri para isso e trazer a atenção do meu público para a forma como lidar com este recurso valioso”, reflete.

Bacharel em artes cênicas pela Escola de Artes de Laranjeiras, (CAL), Isabela estudou dublagem com Telma da Costa e Cláudio Galvan; canto com Chiara Santoro, Loren Vandal, Menelick de Carvalho e Jorge Maya; e técnicas internacionais de atuação com Philip Bennett e Brigid Panet, por meio dos textos de Tchekhov e Shakespeare.