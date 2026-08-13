Lista de casamento de Viih Tube e Eliezer reúne presentes de R$ 13 mil

Lista de casamento de Viih Tube e Eliezer reúne presentes de quase R$ 13 mil e viagem internacional - (crédito: Redes Sociais @viihtube)

Viih Tube e Eliezer se casam no próximo sábado (15), no interior de São Paulo, e a lista de presentes do casal reúne itens que chegam a quase R$ 13 mil.

O site oficial do casamento reúne opções para a casa dos noivos e também experiências para a lua de mel. O presente de maior valor disponível na lista é uma hospedagem para o casal na Costa Amalfitana, na Itália, avaliada em R$ 12.861,43.

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Além disto, a lista de presentes também reúne outros itens de alto valor, como dois jogos de jantar de 30 peças, um deles em porcelana Nexus Navy Blue e outro no modelo Castelo de Areia, ambos por R$ 6.959,06. Entre os presentes mais caros estão ainda um aparelho de jantar de 18 peças, de R$ 5.851,16, e um faqueiro prata Pisa com 130 peças, pelo mesmo valor.

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A lista mistura itens tradicionais de casamento com experiências que podem ser aproveitadas durante a viagem dos recém-casados. Os convidados também podem escolher experiências como passeio de barco em Capri, de R$ 2.325,34, voo de helicóptero acima das montanhas, de R$ 2.112,01, hospedagem em uma ilha, de R$ 2.028,91, e spa para os noivos na lua de mel, de R$ 1.973,52.

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