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Com 60 filmes, Festival de Gramado chega à 54ª edição, nesta sexta (14/8)

Entre os filmes na mostra competitiva de longas do evento que começa nesta sexta (14/8), está uma produção brasiliense: Justino, de José Eduardo Belmonte

O filme Antártida abre o Festival de Gramado - (crédito: Globo Filmes/ Divulgação)
O filme Antártida abre o Festival de Gramado - (crédito: Globo Filmes/ Divulgação)

A ser apresentado na mostra competitiva no próximo dia 19 de agosto, Justino — Nos bastidores do reino, de José Eduardo Belmonte, representará Brasília no 54º Festival de Cinema de Gramado. Encabeçado por Christian Malheiros, o filme se detém no crescimento das Igrejas do segmento neo-pentecostal. Uma jornada carioca do protagonista começa nos anos de 1980, e passados 15 anos, brota o ajuste de contas com um passado nada satisfatório.

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Nesta sexta (14/8) será dada a largada no tapete vermelho, mas ainda sem apresentação de filmes da competitiva. Fora de competição, o programa de abertura trará o filme de Bruno Safadi, Antártida, com um crime ambientado na Estação Comandante Diniz, quando a cientista Inês é estuprada no local inóspito. Marina Ruy Barbosa estrela e há participações de Lázaro Ramos e Leandra Leal no longa.

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Lázaro também está em Feito Pipa, de Allan Deberton, fixado na tumultuada relação entre pai e filho, com o menino ambicionando ser jogador de futebol. Entre os homenageados desta edição, o Festival de Gramado terá Maria Fernanda Cândido, Marcos Caruso, Renata Almeida Magalhães e Selton Mello.

Junto com longas como Empeleitada, documentário com temas indígenas, estarão na mostra fitas como Afrontosa (assinado por Coraci Ruiz e Julio Matos), sobre uma trans, negra e periférica envolvida em política. Tratado sobre racismo no Sul do Brasil está em O projeto, do suíço Yvan Rodic e da brasileira Sabrina Fidalgo. Já Pele de rinoceronte, de Marcello Ludwig Maia, centrado no registro de feminicídio, e com participação de personagens como advogado e repórter investigativa, traz ação nos anos de 1970.

A programação do Festival de Gramado contempla o novo filme de Grace Passô, Nosso segredo; Gonzaguinha, documentário de Susanna Lira; Chorão — Só os loucos sabem, de Hugo Prata e Felipe Novaes, e ainda Leite em pó, de Carlos Segundo, sobre um músico que tenta se reconectar com a realidade,
depois de intensas perdas familiares.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 13/08/2026 16:37 / atualizado em 13/08/2026 16:40
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