Chuva e neblina: conheça os erros mais perigosos dos motoristas no trânsito

Erros aparentemente simples, muitas vezes cometidos por distração ou desconhecimento, podem ter consequências graves nessas condições. O uso inadequado dos faróis, por exemplo, é um problema frequente, assim como trafegar em velocidade incompatível ou manter pouca distância do veículo à frente.
Um erro comum é usar o farol alto durante a neblina, acreditando que ele aumentará a visibilidade. Na prática, a luz intensa é espalhada pelas pequenas gotículas de água suspensas no ar, provocando reflexos que dificultam ainda mais a visão da pista. O efeito pode criar uma espécie de “parede branca” diante do motorista.
Outro erro é não acender o farol baixo durante a chuva, principalmente durante o dia. Mesmo com alguma claridade, a chuva pode reduzir bastante a visibilidade e dificultar que outros condutores percebam o veículo. O farol baixo ajuda a torná-lo mais visível e contribui para uma condução mais segura.
A velocidade excessiva também é um problema recorrente nessas condições. Com a pista molhada, aumenta o risco de aquaplanagem e de perda de controle do veículo. Além disso, a baixa visibilidade reduz o tempo disponível para perceber obstáculos e imprevistos, tornando essencial diminuir a velocidade e ampliar a margem de segurança.
Manter pouca distância do veículo à frente é outro erro perigoso, especialmente sob chuva. Com a pista molhada, a aderência dos pneus diminui e a distância necessária para parar o carro pode aumentar. Sem uma margem de segurança adequada, uma freada inesperada ou outro imprevisto pode resultar em colisão.
Negligenciar a manutenção do veículo pode agravar ainda mais os riscos em dias de chuva e neblina. Pneus desgastados reduzem a aderência e favorecem a aquaplanagem, enquanto limpadores de para-brisa em mau estado prejudicam a visibilidade. Em condições adversas, manter esses componentes em boas condições é fundamental para uma condução mais segura.
Outro erro perigoso é acionar o pisca-alerta com o veículo em movimento durante chuva forte ou neblina. O recurso deve ser usado nas situações previstas pela legislação, como em imobilizações ou emergências, e seu uso indevido pode confundir outros motoristas. Nessas condições, o mais seguro é reduzir a velocidade e manter a sinalização adequada do veículo.