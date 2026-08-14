Por que autores independentes lucram mais no Encha seu Kindle

A estratégia consistiu em oferecer livros de graça ou com grandes descontos para gerar um alto volume de downloads em um curto período. - (crédito: Imagem gerada por IA)

Milhares de e-books gratuitos ou com até 90% de desconto estiveram disponíveis na última terça-feira (13/8) no evento “Encha seu Kindle”. A ação, que durou 24 horas, foi organizada em parceria com a Amazon e se tornou uma grande vitrine, especialmente para autores independentes que buscam aumentar sua lucratividade.

Para os escritores fora das grandes editoras, o evento funcionou como uma poderosa ferramenta de marketing. A estratégia consistiu em oferecer livros de graça ou com grandes descontos para gerar um alto volume de downloads em um curto período.

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Esse pico de popularidade sinalizou para o algoritmo da Amazon que a obra é relevante. Como resultado, a plataforma passou a recomendar o título para mais leitores, mesmo após o fim da promoção. O aumento da visibilidade orgânica impulsiona as vendas pelo preço cheio nos dias e semanas seguintes.

Como a estratégia gera lucro?

O modelo de negócio da publicação independente na Amazon é o que viabiliza o lucro. Autores que publicam pela plataforma Kindle Direct Publishing (KDP) podem receber até 70% de royalties por cada e-book vendido. O percentual é muito superior ao do mercado editorial tradicional, que costuma variar entre 8% e 15%.

Dessa forma, mesmo que o livro tenha sido distribuído gratuitamente durante a promoção, o retorno financeiro vem depois. As vendas futuras, impulsionadas pela nova visibilidade, geram uma receita significativa graças à alta margem de royalties. Leituras pelo serviço de assinatura Kindle Unlimited também rendem pagamentos por página lida.

O “Encha seu Kindle” é uma iniciativa da influenciadora literária Iris, do perfil @DivulgaNacional, realizada com apoio oficial da Amazon. O evento, que chegou à sua quarta edição, cresceu tanto que a empresa antecipou a data deste ano, que originalmente estava prevista para 14 de agosto.

Para os leitores, a promoção foi uma oportunidade de conhecer novos autores e gêneros literários com baixo ou nenhum custo. As ofertas estiveram disponíveis na loja Kindle e, uma vez adquiridos, os e-books permanecem na biblioteca do usuário para serem lidos a qualquer momento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.