TikTok lança concurso literário com prêmios de R$ 310 mil para novos autores

Impulsionado pelo forte movimento literário dos usuários, o TikTok abre as inscrições para seu primeiro concurso literário. Com o nome 'Livros do Futuro', o concurso começará a receber inscrições na próxima segunda-feira (11/8) e tem o objetivo de descobrir e impulsionar autores independentes da literatura nacional. A iniciativa celebra a força do BookTok no Brasil, comunidade que vem transformando a plataforma em uma potente vitrine para novos escritores e ponto de encontro entre histórias e leitores.

Em parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record, o concurso irá selecionar três obras inéditas para serem publicadas, cada uma em um gênero literário diferente: romance jovem adulto, suspense e fantasia.

Além da publicação, os autores vencedores receberão um adiantamento de R$ 10 mil em royalties e contarão com mais de R$ 300 mil destinados à divulgação dos livros, tanto na própria plataforma quanto fora dela. A proposta busca dar não apenas reconhecimento imediato, mas sustentar a trajetória literária desses novos autores, ampliando o alcance das suas histórias para novos públicos e garantindo maior longevidade às obras.

As inscrições para o concurso serão recebidas de 11 a 30 de agosto. A primeira etapa exige que os autores enviem uma sinopse em PDF, com tamanho entre 1.000 e 1.500 palavras, pelo site livrosdofuturo.com. Em seguida, os projetos seguem para uma fase de votação pública com vídeos no TikTok e, depois, para a avaliação dos manuscritos completos por um júri especializado. As obras selecionadas serão publicadas a partir de fevereiro de 2026.

A iniciativa acompanha a evolução do BookTok no Brasil, comunidade que tem alavancado carreiras de autores como Raphael Montes e Patrick Torres. A plataforma soma mais de 60 milhões de vídeos com a hashtag #BookTok e tem sido decisivo na formação de novos leitores e no fortalecimento do mercado editorial. No Brasil, as buscas relacionadas a livros dobraram nos últimos seis meses, em comparação com o período anterior.

“O TikTok tem uma capacidade enorme enquanto local de descoberta, não apenas de livros, como também de autores. Com o ‘Livros do Futuro’, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor. Assim, reconhecemos esse comportamento de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público, cresçam e tenham a oportunidade de serem publicados, já com o reconhecimento e o engajamento da comunidade a seu favor”, afirma Carol Baracat, diretora de Marketing do TikTok nas Américas.

Nos últimos anos, o TikTok tem intensificado o apoio à leitura com ações como a Livraria dos Mais Assistidos, que distribuiu livros gratuitamente na Avenida Paulista, e com o patrocínio da Bienal do Livro Rio 2025, incluindo a inédita noite de pré-estreia do evento. Em parceria com a UNESCO, a plataforma também se tornou o canal oficial de conteúdo do Rio como Capital Mundial do Livro.

Editoras parceiras reforçam a importância dessa união entre o mercado editorial e plataformas digitais. A Globo Livros, por meio do selo Alt, destaca títulos como Assistente do Vilão e Um milhão de finais felizes, impulsionados pelo BookTok. A editora, inclusive, adaptou capas da série Jogos de Herança para melhor dialogar com o público da plataforma, investindo também em acabamentos gráficos inspirados nas preferências da comunidade.

Outros selos, como a HarperCollins Brasil e a Galera Record, também celebram a iniciativa. Para eles, a união entre literatura e redes sociais amplia os horizontes da narrativa e inspira novos leitores e escritores. A aposta em autores nacionais com potencial de se tornarem best-sellers se alinha ao reconhecimento de que o BookTok se tornou uma força determinante para tendências e fenômenos literários no país.

Confira o cronograma completo:

Fase 1 – Inscrição (11 a 30 de agosto):

Autores devem se cadastrar em livrosdofuturo.com e enviar uma sinopse entre 1.000 e 1.500 palavras. Cada editora selecionará 50 semifinalistas por gênero.

Fase 2 – Vídeo e votação (29 de setembro a 11 de outubro):

Os semifinalistas deverão publicar vídeos em seus perfis no TikTok apresentando a ideia do livro até o dia 30/9. A partir do dia 1/10, o público votará nos favoritos, elegendo 20 finalistas por gênero.

Fase 3 – Manuscrito completo (15 de outubro a 1º de novembro):

Os finalistas enviarão o texto completo (de 30 mil a 100 mil palavras), que será avaliado por um júri formado por editores, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.

12 de janeiro de 2026: Anúncio dos três vencedores, um por gênero.

Fevereiro de 2026: Lançamento oficial dos livros.

