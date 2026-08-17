



Arthur Aguiar usou as redes sociais neste último domingo (16/8), e surpreendeu os milhares de seguidores ao anunciar que será pai pela terceira vez.

Através do Instagram, o campeão do BBB 22 fez a revelação, em uma publicação conjunta com sua esposa, a influenciadora Jheny Santucci, onde contaram sobre a gravidez e celebraram o momento.

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"Cabe mais amor"

Não interessa se a gente acreditava que a nossa família já estava completa, que agora era necessário a gente focar na nossa vida profissional ou que precisávamos esperar mais um pouco pra pensar em aumentarmos a nossa família, Deus tinha mais pra nós, Ele mostrou que cabia ainda mais amor, escreveu o casal.

Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família, concluiu Arthur Aguiar, que já é pai de Sophia, de 7 anos, fruto do casamento com a empresária e influenciadora Maíra Cardi. Da relação com Jheny, o artista também tem Gabriel, de 2 anos.

O texto Arthur Aguiar anuncia que será pai pela terceira vez e emociona web: Cabe mais amor foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.