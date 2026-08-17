System of a Down fará show no Brasil em 2027; veja detalhes

Rio de Janeiro sediará a única apresentação do System of a Down no Brasil em 2027 - (crédito: Divulgação/SOAD)

A banda System of a Down retornará ao Brasil em 2027 para uma apresentação única no Rio de Janeiro. A banda dividirá o palco com o Faith No More em 15 de janeiro, no Maracanã, em um evento batizado de "One Night Only". Conforme a programação anunciada, não estão previstas apresentações adicionais no país ou em outras cidades da América do Sul.

A apresentação também representa o retorno do Faith No More aos palcos após uma década sem shows. A última vez que o grupo se apresentou ao vivo foi em agosto de 2016, no encerramento da turnê de divulgação de Sol Invictus, lançado no ano anterior. Desde então, a banda comandada por Mike Patton permaneceu afastada das apresentações.

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Para o System of a Down, o show será a primeira passagem pelo país desde maio de 2025. Na ocasião, o grupo realizou a Wake Up! South American Stadium Tour, com apresentações em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, foram três noites de shows.

A parceria entre as duas bandas foi anunciada em julho de 2026. Antes da apresentação brasileira, System of a Down e Faith No More têm compromissos previstos para janeiro e fevereiro de 2027 na Oceania, com shows programados na Austrália e na Nova Zelândia.

Venda de ingressos

A comercialização dos ingressos começará com uma etapa exclusiva para determinados clientes do Itaú. A pré-venda destinada aos clientes Itaú Private e Personnalité será iniciada em 19 de agosto, quarta-feira, às 10h. No dia seguinte, 20 de agosto, quinta-feira, também às 10h, será aberta a venda antecipada para os demais clientes Itaú.

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O público em geral poderá comprar os ingressos a partir de 21 de agosto, sexta-feira. No ambiente digital, as vendas terão início ao meio-dia, enquanto a bilheteria física começará a atender às 13h

Serviço

O que: System Of A Down and Faith No More | ONE NIGHT ONLY"

Quando:15 de janeiro de 2027 (sexta-feira)

Onde: Maracanã - Rua Prof. Eurico Rabelo, s/n, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Horário de abertura dos portões: 16h

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais