A Record vai recorrer ao passado para lançar sua primeira novela pensada para celulares. Mutantes Nova Era será produzida em formato vertical e terá ligação direta com Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008), trama que marcou a emissora no fim dos anos 2000 e ganhou nova vida nas redes sociais como fonte de memes por seus efeitos visuais e enredos improváveis.
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Segundo o colunista Flávio Ricco, a produção contará com a participação de um ator do elenco original, ainda mantido em segredo. A ideia é criar uma ponte entre a história que ficou conhecida naquela época e a nova aposta da emissora, aproveitando a popularidade que a franquia conquistou anos depois na internet.
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A iniciativa acontece em meio a uma dramaturgia já planejada até 2027, que inclui produções bíblicas, novelas turcas e estreias como Amor em Ruínas, Ben-Hur e As Sete Marias.
O texto Record aposta em Os Mutantes para lançar novela inédita no celular foi publicado primeiro no Observatório da TV.