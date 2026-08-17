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LITERATURA

Yandra Ramos lança Chorando sobre a mesa na Casa do Cantador

Escrita por Yandra Ramos, a obra é inspirada na trajetória da mãe da autora e evento de lançamento, no domingo (23/8), contará com diferentes manifestações artísticas

Yandra Ramos lança livro na Casa do Cantador - (crédito: Rafael de Paula/Divulgação)
Yandra Ramos lança livro na Casa do Cantador - (crédito: Rafael de Paula/Divulgação)

A Casa do Cantador, em Ceilândia, receberá, neste domingo (23/8), o lançamento do livro Chorando sobre a mesa, da escritora Yandra Ramos. O evento será realizado das 16h às 20h e contará com um sarau com diversas manifestações artísticas. O livro aborda temas como memória, desigualdades, violência e resistência baseados na história de sua mãe.

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A programação do sarau foi construída a partir de uma chamada aberta, que selecionou artistas com diferentes linguagens como música, poesia e dança. Os artistas selecionados recebem cachê de R$ 300 pela participação. O evento propõe uma união entre criadores e público, fomentando a cultura em um dos espaços mais simbólicos da Ceilândia, onde reside a escritora.

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Para a promoção da acessibilidade, o livro contará com exemplares em braile e uma versão em audiobook, além da edição impressa.

Serviço 

Lançamento do livro Chorando sobre a mesa

Domingo (23/8), a partir das 16h, na Casa do Cantador (St. N, quadra 32, área especial G,  Ceilândia). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 17:31 / atualizado em 17/08/2026 18:23
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