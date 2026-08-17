'O Brasil de Araquém Alcântara' celebra 50 anos de carreira no STJ

Com fotografias produzidas na Amazônia, na Mata Atlântica e em outros biomas brasileiros, a mostra O Brasil de Araquém Alcântara está em exibição na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) até o dia 31 de agosto. Produzida por um dos maiores fotógrafos-documentaristas do país, a exposição reúne imagens selecionadas para celebrar os 50 anos de carreira.

Considerado um dos pioneiros na realização de ensaios sistemáticos sobre os biomas brasileiros, Araquém Alcântara comenta a relação entre a fotografia e seu compromisso com a defesa da vida e da natureza. "A fotografia é o meu modo mais precioso de gritar por justiça, de proclamar solidariedade aos humildes e aos sem voz, aos enxotados, aos que são exterminados silenciosamente", afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fotógrafo também ganhou, em 2006, o Prêmio Jabuti na categoria Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes pelo livro Amazônia. Organizada pelo STJ, a exposição conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).





Serviço

O Brasil de Araquém Alcântara

De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até o dia 31 de agosto, no Edifício dos Plenários (sede do STJ). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel