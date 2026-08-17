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'O Brasil de Araquém Alcântara' celebra 50 anos de carreira no STJ

Mostra gratuita de fotografias sobre biomas brasileiros fica em cartaz na sede do STJ até 31 de agosto

Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara - (crédito: STJNoticias)
Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara - (crédito: STJNoticias)

Com fotografias produzidas na Amazônia, na Mata Atlântica e em outros biomas brasileiros, a mostra O Brasil de Araquém Alcântara está em exibição na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) até o dia 31 de agosto. Produzida por um dos maiores fotógrafos-documentaristas do país, a exposição reúne imagens selecionadas para celebrar os 50 anos de carreira.       

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Considerado um dos pioneiros na realização de ensaios sistemáticos sobre os biomas brasileiros, Araquém Alcântara comenta a relação entre a fotografia e seu compromisso com a defesa da vida e da natureza. "A fotografia é o meu modo mais precioso de gritar por justiça, de proclamar solidariedade aos humildes e aos sem voz, aos enxotados, aos que são exterminados silenciosamente", afirma.      

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O fotógrafo também ganhou, em 2006, o Prêmio Jabuti na categoria Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes pelo livro Amazônia. Organizada pelo STJ, a exposição conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).      


Serviço

O Brasil de Araquém Alcântara

De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até o dia 31 de agosto, no Edifício dos Plenários (sede do STJ). Entrada gratuita.  

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel 

Saiba Mais

  • Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara
    Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara Foto: STJNoticias
  • Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara
    Abertura da exposição O Brasil de Araquém Alcântara Foto: STJNoticias
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Por Júlia Harlley
postado em 17/08/2026 17:32
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