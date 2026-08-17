Raul Gil passa por saia justa no "SBT" durante programa de domingo

Raul Gil passa por saia justa no SBT e Patricia Abravanel brinca com a situação - (crédito: Observatorio da TV)





Durante participação no Programa Silvio Santos neste domingo (16/7), Raul Gil viveu uma situação inesperada: suas calças caíram em pleno palco, enquanto disputava o quadro Jogo das Três Pistas contra Rodrigo Bocardi.

Patricia Abravanel caiu na risada e comparou a cena a um episódio semelhante protagonizado por seu pai, Silvio Santos. Caiu as calças igual do Silvio!, brincou, dizendo que parecia uma coincidência puxada pelo apresentador. Raul, por sua vez, ironizou: O microfone caiu com a calça.

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A coincidência ficou ainda mais curiosa porque o SBT havia exibido recentemente uma vinheta comemorativa dos 45 anos da emissora mostrando Silvio Santos em situação parecida. Patricia destacou o paralelo e disse que parecia combinado.

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