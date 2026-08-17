Filho de Carla Perez e Xanddy se casa em ilha particular

Victor Alexandre, de 22 anos, oficializou a união com a fisiculturista dominicana Jarline Batista em uma celebração marcada por romantismo, elegância e paisagens paradisíacas. O casamento aconteceu no domingo (16/8), na Ilha Bimbarras, no litoral da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos do casal.
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Filho caçula de Carla Perez e Xanddy, Victor escolheu uma data especialmente simbólica para trocar alianças. O dia 16 de agosto também marca momentos importantes da história do casal: foi nessa mesma data que eles se conheceram e, posteriormente, ficaram noivos. Em 2026, sete anos depois do início do relacionamento, os dois celebraram o casamento.
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Cerimônia teve o mar como cenário
A cerimônia foi realizada em um espaço montado especialmente para a ocasião, com vista privilegiada para o mar. A decoração ficou sob responsabilidade de Wil Bettencourt, que apostou em uma composição sofisticada com flores brancas espalhadas pelo ambiente e registros fotográficos dos noivos.
Entre as imagens escolhidas para compor a decoração estavam fotos de diferentes fases do relacionamento de Victor e Jarline. Um dos ensaios mostrava os dois usando roupas elegantes em uma academia, fazendo referência à paixão que compartilham pelo universo fitness.
Outro detalhe especial da celebração ficou por conta do responsável por conduzir o casamento. O padre Antônio Maria foi escolhido para celebrar a união e já tinha uma ligação especial com a família. Há 24 anos, ele também foi o responsável pela cerimônia de casamento de Carla Perez e Xanddy.
A coincidência ganha ainda mais significado porque os pais de Victor completam bodas de prata em outubro deste ano.
Carla Perez acompanhou o filho até o altar
Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia aconteceu quando Victor entrou no espaço acompanhado da mãe. Carla Perez não escondeu a emoção ao participar de um dos dias mais importantes da vida do filho.
Nas redes e durante a celebração, a dançarina também fez questão de demonstrar o carinho que já sente pela nora. Para ela, o casamento representou não apenas a união do filho, mas também a chegada de uma nova integrante à família.
"O maior sonho de todo pai e de toda mãe é ver seus filhos felizes. Hoje, casamos o nosso filho com a nossa nova filha do coração", celebrou Carla.
Xanddy também esteve ao lado do casal durante a cerimônia. A família posou reunida em registros que mostram a importância do momento para os pais do noivo.
Roupa do noivo teve detalhe personalizado
Antes de seguir para a cerimônia, Victor mostrou detalhes do visual escolhido para o casamento. A roupa ganhou elementos personalizados especialmente para a ocasião.
Os nomes do casal e a data da união foram bordados no colarinho da camisa, transformando a peça em uma lembrança exclusiva do grande dia.
O noivo também preparou uma mensagem especial para Jarline. Em inglês, ele declarou que aquele era o início de uma nova etapa da história construída pelos dois e afirmou estar ansioso para continuar o "para sempre" ao lado da amada.
A beleza da noiva ficou sob os cuidados de Cássio Barreto, responsável pela preparação de Jarline para a cerimônia.
Festa teve show particular de Xanddy
Depois da cerimônia, os convidados participaram de uma festa com muita música e dança. E ninguém melhor para comandar a celebração do que o próprio pai do noivo.
Xanddy assumiu o microfone e animou os presentes com sucessos de sua trajetória no pagode baiano. Entre as músicas apresentadas esteve "Vem Neném", hit associado à época do Harmonia do Samba.
Durante a apresentação, o cantor ainda aproveitou para brincar sobre a possibilidade de se tornar avô em breve.
O buffet da festa foi assinado por Valesca Marinho, enquanto os registros fotográficos ficaram sob responsabilidade de André Assis. Os vídeos da celebração foram produzidos pela Azusfilmes.
Casal se conheceu ainda na adolescência
A história de Victor e Jarline começou muito antes do casamento. Os dois se conheceram quando tinham apenas 15 anos, ainda no ensino médio, em Orlando, nos Estados Unidos.
Desde então, construíram uma relação que chegou ao sétimo ano em 2026. Atualmente, ambos estão ligados ao universo fitness. Victor trabalha como fisiculturista e influenciador nos Estados Unidos, enquanto Jarline também segue carreira na modalidade e estreou em competições em junho deste ano.
Os dois vivem em Orlando, onde Victor mora com a família desde 2016.
Para o casal, o casamento foi pensado para celebrar justamente essa trajetória. A intenção era proporcionar aos convidados uma experiência que refletisse a personalidade dos dois e, ao mesmo tempo, marcasse uma nova fase da relação.
Carla participou dos preparativos
Mesmo vivendo nos Estados Unidos, Victor contou com a ajuda da mãe para organizar a celebração. Carla acompanhou de perto diferentes etapas dos preparativos e participou da escolha de referências para o evento.
A ideia era criar uma cerimônia que tivesse a identidade dos noivos, sem deixar de lado o desejo da família de transformar o casamento em uma ocasião inesquecível.
Victor e Jarline definiram três palavras para representar o clima que queriam para o grande dia: tranquilidade, amor e paciência.
O objetivo, segundo os noivos, era fazer com que os convidados percebessem a história construída ao longo dos sete anos de relacionamento e aproveitassem a festa ao máximo.
Planos para a vida de casados
Depois do "sim", Victor e Jarline já pensam nos próximos capítulos da vida a dois. Entre os planos estão viajar pelo mundo, continuar desenvolvendo uma pequena fazenda e, no futuro, aumentar a família.
Os dois também afirmaram que pretendem aproveitar a juventude para colecionar experiências juntos antes de dar novos passos.
Victor é o segundo filho de Carla Perez e Xanddy. Além dele, o casal também é pai de Camilly Vitória, de 24 anos.
A cerimônia na Ilha Bimbarras reuniu, assim, elementos que representam a trajetória da família: o cenário baiano, a presença dos pais do noivo, a participação do mesmo celebrante que oficializou a união de Carla e Xanddy e uma festa embalada pelo repertório do cantor.
O texto Filho de Carla Perez e Xanddy se casa em ilha particular; veja fotos da cerimônia luxuosa foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.