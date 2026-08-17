Filho de Carla Perez e Xanddy se casa em ilha particular; veja fotos da cerimônia luxuosa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Victor Alexandre, de 22 anos, oficializou a união com a fisiculturista dominicana Jarline Batista em uma celebração marcada por romantismo, elegância e paisagens paradisíacas. O casamento aconteceu no domingo (16/8), na Ilha Bimbarras, no litoral da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos do casal.

Filho caçula de Carla Perez e Xanddy, Victor escolheu uma data especialmente simbólica para trocar alianças. O dia 16 de agosto também marca momentos importantes da história do casal: foi nessa mesma data que eles se conheceram e, posteriormente, ficaram noivos. Em 2026, sete anos depois do início do relacionamento, os dois celebraram o casamento.

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Cerimônia teve o mar como cenário

A cerimônia foi realizada em um espaço montado especialmente para a ocasião, com vista privilegiada para o mar. A decoração ficou sob responsabilidade de Wil Bettencourt, que apostou em uma composição sofisticada com flores brancas espalhadas pelo ambiente e registros fotográficos dos noivos.

Entre as imagens escolhidas para compor a decoração estavam fotos de diferentes fases do relacionamento de Victor e Jarline. Um dos ensaios mostrava os dois usando roupas elegantes em uma academia, fazendo referência à paixão que compartilham pelo universo fitness.

Outro detalhe especial da celebração ficou por conta do responsável por conduzir o casamento. O padre Antônio Maria foi escolhido para celebrar a união e já tinha uma ligação especial com a família. Há 24 anos, ele também foi o responsável pela cerimônia de casamento de Carla Perez e Xanddy.

A coincidência ganha ainda mais significado porque os pais de Victor completam bodas de prata em outubro deste ano.

Carla Perez acompanhou o filho até o altar