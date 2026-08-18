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Juliano Floss e Marina Sena terminam namoro

O ator comunicou a decisão no story nesta segunda-feira (17)

Saturado? Juliano Floss termina namoro com Marina Sena - (crédito: Reprodução/Instagram Juliano Floss e Marina Sena)
Saturado? Juliano Floss termina namoro com Marina Sena - (crédito: Reprodução/Instagram Juliano Floss e Marina Sena)

O dançarino e ator Juliano Floss anunciou, nesta segunda-feira (17), o fim do seu relacionamento com a cantora Marina Sena. No story, ele comunicou aos fãs a decisão em poucas palavras.

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"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu.

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O namoro deles tinha começado em julho de 2024. Na época, eles fizeram questão de postar cliques românticos em uma viagem a Europa. No BBB 26, o ator fez inúmeras declarações de amor a cantora. "Ela é linda demais, não tem como. Não tem como não ficar admirando isso aqui. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que saudades de olhar pra sua cara de manhã. Coisa gostosa."

Por falar em Juliano, o ator está confirmado na nova novela do Globoplay, Paraíso Perdido. A trama é baseada em quatro peças de Nelson Rodrigues. Ele será filho de Alexandre Nero na obra.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 18/08/2026 07:27
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