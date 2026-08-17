"Passinho do Jamal" e racismo: entenda a briga entre Carlinhos Maia e cantor

Carlinhos Maia e o influenciador e compositor Anderson Neiff trocaram críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (17/8) após uma polêmica envolvendo Jamal e Arthur Lima no reality show Rancho do Maia. A discussão começou por causa do chamado “Passinho do Jamal” e acabou envolvendo acusações relacionadas ao racismo estrutural e mágoas pessoais entre os influenciadores.

O conflito teve início depois que Carlinhos promoveu um encontro entre Jamal e Arthur no reality. Jamal, que afirma ser o criador do passinho, acusou Arthur de tentar se apropriar da dança e dos créditos pela viralização do movimento.

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Após o encontro, Jamal também disse ter ficado desconfortável com a forma como a situação foi conduzida por Carlinhos dentro do Rancho do Maia. Ele afirmou ainda que não conseguiu se defender adequadamente durante a discussão e voltou a reforçar que Arthur teria tentado se apropriar de uma criação sua.

Ao comentar a repercussão do caso, Carlinhos Maia afirmou que Jamal estaria se vitimizando. A declaração provocou a reação de Anderson Neiff, que saiu em defesa do influenciador.

Neiff afirmou que Carlinhos estaria fechadando os olhos para uma questão mais ampla e sensível e criticou o influenciador por, segundo ele, não compreender o que é racismo estrutural. Para o pernambucano, a discussão não se resume à autoria ou à viralização de um passo de dança, mas também às dificuldades enfrentadas por artistas negros para obter reconhecimento.

Carlinhos rebateu e afirmou que, ao falar em vitimização, não fazia referência à questão racial, mas à forma como Jamal estaria lidando com a situação. Segundo ele, Neiff teria levado o debate para outro caminho e colocado a pauta racial sobre uma declaração que, segundo Carlinhos, não tratava de racismo.

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Na manhã desta segunda-feira (17), Neiff argumentou que não colocou um pauta racial em cima dele, mas afirmou que Carlinhos, com 35 anos, deveria saber o que é o racismo estrutural.

Carlinhos então afirmou ter se decepcionado com Neiff, que já participou do Rancho do Maia, e acusou o influenciador de copiar aspectos do formato do seu conteúdo, incluindo a ideia de reunir influenciadores em um reality. Neiff, por sua vez, afirmou que Carlinhos tentava desviar o foco da discussão.